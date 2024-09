La única frase que puede decir Carmen Borrego tras la traición de José María Almoguera

José María Almoguera ha decidido conceder una polémica entrevista en el programa ¡De Viernes!, donde ha hablado sobre toda su dinámica familiar. Carmen Borrego ha dado su opinión al respecto y ha explicado en qué piensa constantemente. Carmen ha confesado la única frase que puede decir tras la gran traición de su hijo.

El hijo de Carmen Borrego se ha convertido, sin duda, en personaje público. Un papel que él mismo ha abrazado, pero que ha traído consigo una serie de declaraciones que han afectado a su familia. Su madre, para no explotar ante las acusaciones de él, ha decidido desvelar qué mantra se repite en su cabeza para mantener la calma.

José María Almoguera da unas duras declaraciones contra Carmen Borrego

José María ha sido especialmente crítico con Carmen, acusándola de vender su intimidad y de haberle puesto en una situación delicada ante la opinión pública. Estas acusaciones han calado hondo en la colaboradora, quien se ha visto obligada a ausentarse del programa Vamos a ver.

Para Carmen Borrego, este ha sido un golpe muy difícil de gestionar. La colaboradora ha tenido que enfrentarse a la presión de los medios, que han seguido con lupa cada uno de sus movimientos. Sin embargo, tras unos días de ausencia, la hermana de Terelu Campos decidió retomar su trabajo.

A su regreso al programa Vamos a ver, Carmen Borrego habló visiblemente emocionada sobre cómo había vivido estos últimos días. Revelando que ha decidido seguir un sabio consejo que le dio su madre, la fallecida María Teresa Campos, una figura clave en su vida.

“No me gusta que me juzguen como madre y yo no voy a juzgar a él como hijo”, expresó con tristeza Carmen. “Pero creo que conmigo evidentemente no lo está haciendo bien”, añadió, sin querer entrar en más detalles sobre las motivaciones de su hijo.

El mantra que se repite Carmen Borrego en este delicado momento

El consejo de su madre fue una frase que ahora se ha convertido en su mantra diario: “Carmen, tú tienes que dejar de sufrir”. María Teresa Campos siempre supo cómo afrontar las crisis familiares y, en vida, le insistió a su hija en la importancia de no dejarse llevar por el dolor. Carmen, que hasta ahora había intentado mantener la paz en su entorno familiar, ha decidido tomar una decisión drástica pero necesaria: poner distancia entre ella y José María.

Con la voz quebrada por la emoción, Carmen Borrego reconoció en su intervención que debe dejar de entrar en este tipo de intervenciones públicas. Borrego sabe que la situación ha alcanzado un punto en el que necesita protegerse para no seguir sufriendo. “Le deseo lo mejor y sigo deseándole lo mejor, pero digamos que igual ha llegado el momento de que yo pase a otro plano”, manifestó.

La decisión de Carmen Borrego de seguir el consejo de su madre y dejar de sufrir es más que una estrategia para protegerse emocionalmente. Estas palabras se han convertido en un verdadero mantra para ella. En un mundo tan expuesto como el de la televisión, Carmen ha aprendido que a veces el silencio es la mejor respuesta.

A pesar de todo, Borrego sigue deseando lo mejor para José María. Aunque tiene claro que, para poder seguir adelante y recuperar su paz interior, necesita poner distancia y dejar que el tiempo haga su trabajo. Aunque no sabe cómo evolucionará su relación con su hijo en el futuro, Carmen está decidida a seguir el mantra de su madre para protegerse a sí misma de más sufrimiento.