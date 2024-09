Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, destapa la herencia que recibirá: 'No la quiero'

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, ha roto su silencio sobre la herencia de su abuelo. Ha sido claro y directo al afirmar que no quiere nada material. La única herencia que recibirá es su legado personal, el resto son todo rumores.

En una entrevista en Vamos a Ver, Alessandro Lequio le preguntó si recibiría dinero del extranjero. Fran lo negó tajantemente. "No voy a recibir ninguna herencia desde fuera y tampoco la quiero", aseguró.

Julián Muñoz fue acusado en el pasado de robar dinero en Marbella durante su mandato como alcalde. Mayte Zaldívar incluso llegó a admitir que guardaban el dinero en bolsas. Fran, meses atrás, bromeó sobre esto subiendo una foto rodeado de bolsas, haciendo referencia a la supuesta herencia de su abuelo.

"Era solo una broma. No sabía nada de eso porque era un niño", explicó Fran en el programa Vamos a ver. Reconoce que no fue la mejor idea y admite su error, aunque asegura que no lo hizo con mala intención.

Fran Redondo apoya a Julián Muñoz

La salud de Julián Muñoz ha empeorado considerablemente, ya que está luchando contra un cáncer terminal. Debido a su estado, han surgido especulaciones sobre el legado que dejará a su familia. Fran sostiene que el legado de su abuelo será únicamente emocional, aunque hay quienes creen que podría haber algo más.

Fran también ha hablado sobre el matrimonio entre su abuela, Mayte Zaldívar, y Julián Muñoz. Dice que la reconciliación entre ambos es por amor, negando que el motivo sea el dinero o el patrimonio. Recordemos que Mayte y Julián fueron pareja hasta que él la engañó con Isabel Pantoja.

"Mi abuelo siempre quiso que la familia estuviera unida", expresó Fran. Además, asegura que uno de los últimos deseos de Julián era casarse nuevamente con su abuela para sentir que la familia se reconciliaba. Según Fran, este matrimonio no tiene nada que ver con el patrimonio de su abuelo.

Fran insiste en que su familia no está buscando obtener beneficios materiales. Lo más importante para ellos es cumplir con los últimos deseos de Julián Muñoz y mantener la unidad familiar. Fran deja claro que su relación con su abuelo es lo que más valora en este momento.

La situación de la herencia de Julián Muñoz ha generado muchas especulaciones. Sin embargo, Fran Redondo mantiene su postura firme y niega cualquier interés económico. Para él, la verdadera herencia es la unión y el cariño que su abuelo ha dejado en su familia.