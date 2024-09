Las novedades sobre el embarazo de Ana Soria dan un giro a la vida de Enrique Ponce

Enrique Ponce y Ana Soria han tomado una decisión que marca un cambio importante en sus vidas. La pareja ha decidido que tendrán un hijo. Además, están inmersos en la construcción de su nuevo hogar en Almería.

La casa, que será grande y moderna, contará con una habitación para su futuro bebé. Aunque el embarazo aún no está confirmado, las fuentes cercanas aseguran que no tardará en llegar. Enrique Ponce también está preparando una habitación especial para sus hijas.

En un primer momento no se planteaban tener hijos, pero ahora quieren dar el paso definitivo. Las novedades sobre el embarazo han dado un giro de 180 grados a la vida de Ponce, quien no esperaba ampliar la familia. No obstante, está tan ilusionado que ya ha comenzado a prepararse.

La relación entre Ponce y Soria ha sido objeto de críticas, especialmente por su diferencia de edad. Sin embargo, ellos permanecen ajenos a los comentarios y centrados en sus planes. Ahora, están diseñando la casa de sus sueños, que será luminosa, con jardín y piscina.

Enrique Ponce da un giro a su vida: bebé y casa nueva

Ana Soria está muy implicada en el diseño de la casa, en especial en la habitación del bebé. También se preocupa por los estudios, habiendo terminado su carrera de Derecho y comenzado un máster. Lo cursará a distancia mientras supervisa la construcción de su nuevo hogar.

En cuanto a Enrique Ponce, su futuro profesional sigue en marcha. Ha anunciado que continuará su carrera taurina en América Latina, con la temporada comenzando en octubre. Perú será uno de los países donde toreará en noviembre, y se esperan fechas en México y Colombia.

Ponce no quiere despedirse de los ruedos sin haber toreado en América Latina, como sus amigos predijeron. Mientras tanto, Ana lo acompaña a todas las corridas en las que participa. La pareja comparte tanto los últimos momentos de su carrera como la ilusión de formar una familia.

Ana Soria sueña con el matrimonio y la maternidad. Sin embargo, ambos dependen de cómo se desarrolle la despedida de Ponce en los ruedos. Por ahora, su enfoque está en construir una vida tranquila y hogareña en su nueva casa.

El futuro de Ponce y Soria parece lleno de grandes cambios. Con la construcción de su hogar y el deseo de ser padres, su vida está tomando un rumbo diferente. Mientras tanto, continúan enfrentando los retos que vienen con sus decisiones profesionales y personales.