Jessica Bueno emite un comunicado sobre Kiko Rivera para confirmar todos los rumores

Jessica Bueno está disfrutando de una nueva etapa en su vida después de trasladar su residencia a su Sevilla natal. La ex de Kiko Rivera, que ha reaparecido al lado de su pareja, Luitingo, ha tenido unas palabras para el padre de su hijo mayor.

La que fuera concursante Gran Hermano VIP 8 acudía muy bien acompañada a los Premios Escaparate 2024. Muy feliz y sonriente Jessica compartía la ilusión de comenzar de nuevo en Sevilla poco después de su mudanza. Ahora la modelo estará mucho más cerca de Kiko Rivera, con quien tiene en común un hijo, Francisco, de 11 años.

"Teniendo un hijo en la preadolescencia tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas", explicaba a los reporteros. La sevillana, además, reconoció que tiene buena sintonía con el hijo de Isabel Pantoja, "como debe ser", apuntaba.

Jessica Bueno deja claro cómo es su relación con Kiko Rivera

El cambio de residencia de Jessica supone que su hijo mayor tenga mucho más cerca a su padre. Kiko, que por ahora no se ha pronunciado al respecto, podrá compartir más tiempo con el mayor de sus hijos.

Con todo, Jessica reconoció que se trata de un trato cordial, pero no es que sea estrecho. "Tampoco tengo mucho contacto", dijo refiriéndose a Irene Rosales, mujer de Kiko. "El contacto que tengo es con el padre de mi hijo, principalmente".

Kiko Rivera y Jessica Bueno se conocieron durante la participación de ambos en Supervivientes 2011. Sin embargo, su noviazgo no comenzó hasta que no volvieron a España.

"Le veía como a un amigo", reconoció ella en una entrevista. Más adelante Kiko comenzó a sentir algo por ella y le dijo "que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dio tanto dolor oír eso… Y entonces, pasó", reconoció la sevillana.

La relación de Kiko Rivera y Jessica Bueno no siempre fue cordial

Sin embargo, la ruptura no fue en absoluto amistosa. "Reconozco que me superó un poco. Cuando me separé quise desvincularme de todo, aunque siempre con respeto", aseguraba Bueno.

Tras su ruptura hubo una temporada en la que la tensión entre ellos era patente e incluso hubo alguna indirecta a nivel mediático. Ahora, pasado el tiempo, el DJ y la modelo han sabido limar asperezas y mantienen una buena relación por el bien de su hijo.

Era el propio Kiko quien en su momento afirmó “con la madre de mi hijo me llevo maravillosamente bien. No tengo ningún problema. Va a ser siempre la madre de mi hijo y al final hay que adaptarse a todo”.