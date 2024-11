Lydia Lozano deja K.O. a Isa Pantoja destapando una historia que casi nadie conocía

Lydia Lozano ha destapado una información que tiene que ver con Isa Pantoja y que hasta ahora no se conocía. La periodista, que acaba de publicar un libro en el que trata su trayectoria profesional, parece dispuesta a desvelar episodios a los que no se había referido nunca. Más sincera que otras veces, la madrileña ha dejado que se sepa una información sobre una persona que creía era su amiga.

Lozano explicaba en Ni que fuéramos que se siente traicionada por la hija de Isabel Pantoja. La colaboradora, que fue invitada al enlace entre Isa y Asraf, se muestra en estos momentos decepcionada.

"Ahora estoy cabreada", ha desvelado Lydia Lozano. La periodista ha admitido que ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la hija de la tonadillera. Isa no le ha cogido el teléfono pese a que la comunicadora intentaba comentar con ella su última aparición televisiva.

Lydia Lozano ha mostrado su indignación con Isa Pantoja

"Le llamé para decirle que me había encantado la entrevista", reconocía la madrileña sobre la reciente aparición de Isa en ¡De Viernes!. "La llamé mil veces", insistía Lozano.

Lozano, desvelaba, además, que también le envió algún mensaje a su teléfono felicitándole por su intervención en el citado programa de Telecinco. Si bien Isa leyó las palabras que Lydia le había escrito, la joven no quiso responder a la periodista.

Un año después del enlace entre Isa y Asraf, Lydia no comprende el porqué del silencio de la hija de Isabel Pantoja. La hija de la tonadillera contó en su boda con algunos colaboradores de Sálvame con los que se cruzó en no pocas ocasiones en Telecinco. Entre ellos Lydia Lozano, que fue testigo de uno de los días más felices de la vida de la pareja, gesto que sirvió para aumentar el caché de la boda.

Lozano no comprende por qué la hija de Isabel Pantoja no quiere ahora saber nada de ella

En estos momentos, Lozano no comprende la actitud de Isa, quien se muestra indiferente ante sus llamadas. La tertuliana, que siempre se ha mostrado crítica con Isabel Pantoja, vio cómo la hija de la cantante contaba con su presencia en su enlace.

"Yo creo que me ha invitado por lo bien que defendí a Asraf cuando estaba en Supervivientes", aclaraba la periodista. La propia Lydia reconoció entonces que se sintió emocionada al saber que la joven contaba con ella para acudir a la celebración de su boda.

"Cuando me invitó me dio un pellizquito", explicó sobre sus sentimientos al recibir la propuesta de Isa. Lydia, que no dudó en aceptar la invitación, no entiende la razón por la que ahora Isa no descuelga el teléfono cuando ella la llama.