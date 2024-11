Belén Esteban destapa la identidad de la mujer de Diego Arrabal: 'Su nombre…'

En el plató del programa Ni que fuéramos, Belén Esteban se ha sincerado en una de las revelaciones más sorprendentes de los últimos tiempos. La colaboradora de televisión ha tomado un nuevo rumbo en su narrativa pública y ha lanzado contundentes declaraciones hacia Diego Arrabal. Incluso Belén se ha atrevido a destapar la identidad de la mujer de Diego al confesar que "su nombre empieza por V".

El programa ha arrancado con Belén Esteban repasándose en directo uno de sus tatuajes, el de su pie donde se lee 'Je t’aime', un mensaje en francés que significa 'Te amo'. Este tatuaje, como ella explica con voz entrecortada, está dedicado a su esposo Miguel.

“Llevamos 12 años, mucha gente no apostaba por nuestro amor, pero les hemos demostrado que hemos pasado mucho, porque no ha sido fácil”, confiesa Belén. “No por él y por mí, pero nos lo han puesto muy difícil, aunque siempre hemos salido adelante”, añade con fuerza, defendiendo la estabilidad y la autenticidad de su relación.

Belén Esteban hace una petición a Diego Arrabal

La conversación ha tomado un giro inesperado cuando Kiko Hernández le ha lanzado una directa. “Cuando acabó Sálvame se escuchó que iba a haber divorcio y separación, aunque no le di mucho bombo. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo eso?”, le inquiere, sin perder un segundo de contacto visual con la colaboradora.

Belén, sin dudar, ha respondido con contundencia. “Mentiras. Diego Arrabal se encargó de decir todo eso, cosa que en vez de hablar de mí debería hablar de su matrimonio”.

Ella, visiblemente molesta, no se ha contenido: “Otra cosa te voy a decir, Diego. Ya llega un momento que me tienes hasta aquí. Deja de hablar de nosotros, habla de ti, que como dijo el otro día Kiko Hernández, estamos calladitos, pero sabemos mucho”.

Belén Esteban destapa la identidad de la mujer de Diego Arrabal

Es aquí cuando la colaboradora decide subir la apuesta, con tono desafiante, Belén ha soltado lo que muchos consideran la bomba de la noche. “Digo tu nombre, Diego Arrabal, en vez de hablar de mi marido, habla de tu mujer. Que nosotros no la hemos nombrado, su nombre empieza por V, sabemos muchas cosas de ti, déjanos en paz”.

La tensión en el plató era palpable; todos los presentes parecían contener la respiración, conscientes de la gravedad de las palabras de Belén.

“Estamos calladitos, así que tú haz lo mismo porque yo ya no me corto ni un pelo”, insiste, dejando entrever que tiene suficiente información para comprometer a Arrabal. La advertencia no es solo un ultimátum, sino una promesa de que, si la situación persiste, Belén podría revelar públicamente más detalles sobre la identidad de la mujer de Arrabal. Es un paso que Belén se muestra dispuesta a dar si Diego continúa atacando su vida privada y su relación con Miguel.

La situación ha dejado a los espectadores en vilo, generando un clima de expectación que sigue latente. Por ahora, Belén prefiere no revelar más detalles, pero el mensaje es claro: si Arrabal continúa, ella no dudará en sacar a la luz todo lo que sabe.