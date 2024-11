Lolita Flores rompe su silencio sobre su relación con Isabel Pantoja: 'He dicho...'

Esta mañana Lolita Flores se ha encontrado con la prensa y ha decidido romper su silencio sobre su relación actual con Isabel Pantoja. Ambas fueron amigas íntimas hace muchos años, aunque con el paso del tiempo su relación se distanció por completo. Ahora, la hija de Lola Flores se ha mostrado dispuesta a retomar el contacto con la cantante si esta decidiera llamarla.

Dispuesta a acabar con los bulos, Lolita Flores acudió a ¡De viernes! para aclarar que ha estado enferma, pero no al borde de la muerte, como se ha llegado a especular. Aprovechando su visita al programa, Lolita lanzó algunas declaraciones sobre Isabel Pantoja, explicando que, en momentos difíciles, no recibió su apoyo. "Mi hija tuvo un accidente de coche y a mí no me llamó nadie. A mí me operaron del cáncer de útero y recibí un mensaje por parte de Chelo García-Cortés y ya está, por lo que no hay relación", aseguró.

Pero el distanciamiento entre ambas figuras comenzó años atrás, cuando Isabel se mudó a Marbella. Según explicó Lolita, en su momento intentó ponerse en contacto con ella, pero las llamadas no fueron atendidas por la tonadillera. "En el momento en el que se fue a Marbella, la llamé un par de veces y me lo cogía Agustín y no me la pasaban, luego me lo cogía Julián Muñoz y no me la ponían", contó Lolita.

Lolita Flores se pronuncia sobre su relación con Isabel Pantoja

Sin embargo, y a pesar de este desencuentro, Lolita Flores afirma que le gustaría volver a hablar con Isabel, y que, de necesitarlo, no dudaría en brindarle ayuda. "Si ella me llamara para pedirme ayuda, yo se la daría", reconoció en la entrevista.

Estas declaraciones dejaron a muchos con expectativas de una posible reconciliación entre ambas. A pesar de las diferencias y el tiempo que ha pasado, Lolita ha dejado claro que no guarda ningún resentimiento hacia Isabel Pantoja. Aunque reconoce que no tiene una relación actual con ella, subraya que no dudaría en ayudarla si la tonadillera se lo pidiera.

Esta misma mañana, Lolita Flores volvió a afirmar a la prensa que no ve con malos ojos retomar el contacto con Isabel Pantoja. Aunque hayan pasado ya muchos años, sí que le gustaría volver a tener contacto con ella. "Por supuesto", contestó claramente a Europa Press.

Además, destacó que su pretensión no es que esta información la recoja la tonadillera. "Yo no lo he dicho ni para que le llegue, ni para que no le llegue", confesó. No obstante, ya que le preguntan, no tiene problema en ser sincera en cuanto a su disposición.

Estas declaraciones abren una posibilidad a una reconciliación entre ambas. Sin embargo, Lolita ha dejado claro que debe ser Isabel la que dé el primer paso, ya que ella fue la que marcó distancia con ella hace años.

Lolita Flores ha dejado claro que no tiene inconveniente en retomar la amistad con Isabel Pantoja si la situación lo permite. Sin embargo, no desea que esta declaración sea interpretada como una estrategia para captar la atención de su antigua amiga. De momento, el contacto no parece que se vaya a producir, por lo que habrá que estar al tanto por si se produce algún cambio.