Primeras palabras de Canales Rivera tras el bombazo de Paula Vázquez: 'Me parece una…'

En un giro inesperado, el programa Ni que fuéramos ha revelado una de las historias mejor guardadas de la televisión. La protagonista, Paula Vázquez, rompió el silencio en el podcast Yo nunca, donde relató una anécdota hasta ahora desconocida. La presentadora ha sido relacionada con Canales Rivera, el torero ha decidido romper su silencio tras el bombazo que soltó Paula Vázquez y ha confesado que: "me parece una tontería".

Durante la época en la que presentaba La isla de los famosos, Paula estaba saliendo en secreto con uno de los concursantes. Todo parecía controlado, pero la sorpresa fue monumental: su novio no solo la había traicionado, sino que también estaba comprometido con su pareja. La revelación cayó como un balde de agua fría para Paula Vázquez, quien descubrió en directo que la entonces novia de su pareja había viajado a la isla.

Esta historia, que permanecía en la sombra, ha resurgido con fuerza. Durante el programa Ni que fuéramos, María Patiño se encargó de poner nombre al enigmático ex de Paula Vázquez.

Primeras palabras de Canales Riveras tras el bombazo de Paula Vázquez

Con la determinación que la caracteriza, Patiño desveló que se trataba nada menos que de José Antonio Canales Rivera, el ex torero. Desde entonces, las redes y los medios han ardido de comentarios, teorías y especulaciones sobre esta relación clandestina y sus posibles implicaciones.

En un intento por aclarar el tema, el equipo del programa se puso en contacto con Canales Rivera. Sin embargo, el torero fue tajante en su respuesta.

Con tono serio y palabras firmes, declaró: “Mira, te voy a decir una cosa, yo no me voy a meter en esto. La llamáis a ella y le preguntáis a ella. Llevo 12 años callado sin hablar absolutamente de nada y no lo voy a hacer de estas tonterías, no tengo necesidad de meterme en esto”.

Estas declaraciones de Canales Rivera han dejado claro su deseo de mantenerse al margen y no alimentar las especulaciones. Y es que el colaborador de televisión ha confesado que este tema le parece: "una tontería".

El equipo de Ni que fuéramos destapa toda la verdad

A pesar de su negativa a entrar en detalles, el equipo de Ni que fuéramos no se dio por vencido. En una investigación a fondo, los periodistas contactaron con el círculo más cercano del torero.

Según fuentes del entorno de Canales Rivera, la relación con Paula Vázquez sí fue cierta. Esto ha dejado entrever que, efectivamente, la conductora y el ex torero mantuvieron un romance secreto.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar, con usuarios que se muestran sorprendidos, incrédulos y, en algunos casos, indignados. ¿Por qué Canales Rivera parece no querer abordar el tema? ¿Realmente hubo infidelidad? Las preguntas se amontonan, y muchos exigen más explicaciones.

Mientras tanto, Paula Vázquez se mantiene en silencio desde la revelación de Patiño. Los seguidores de la presentadora y los fanáticos de la televisión española esperan ansiosos algún comentario de su parte.