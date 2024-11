El escándalo de Marta Riesco que termina salpicando a Rocío Carrasco: 'Sinvergüenza'

En el programa de hoy de Ni que fuéramos, un comentario de Víctor sobre Marta Riesco de alguna manera, ha salpicado a Rocío Carrasco por su historia con Antonio David Flores. Víctor ha dicho que por mujeres como Marta hay hombre que están mal, algo que recuerda a lo que Rocío Carrasco oye de los seguidores de Antonio David. Marta no ha podido aguantar tal ataque y ha llamado a Víctor: "Sinvergüenza".

Todo comienza cuando Marta, visiblemente alterada, decide abrirse y confesar a sus compañeros que, en múltiples ocasiones, se ha sentido atacada en el entorno laboral. Pero la reacción de Víctor Sandoval, lejos de ser empática, ha sido tajante y despectiva.

“Eso es tu mente, tu mente, tu mente…”, le responde, elevando el tono. El comentario resuena en el set. Víctor, que hoy se encuentra disfrazado de dios egipcio y lleva un llamativo bastón en la mano, se muestra cada vez más alterado.

Marta Riesco protagoniza un fuerte enfrentamiento con Víctor Sandoval

Marta intenta calmar los ánimos explicando que, aunque alguna vez llegó a pensar que todo estaba en su cabeza, su terapeuta la ha ayudado a entender que no es así. “Hablando con mi psicóloga, me he dado cuenta de que no, que esto no es solo una percepción mía. No es mi mente jugándome malas pasadas”, declara con firmeza.

Pero Víctor no da tregua y, visiblemente molesto, comienza a mover el bastón en su mano, un gesto que Marta interpreta como agresivo. “Ese palo te lo vas a comer tú, eres muy agresivo”, le dice Marta sin titubeos.

Víctor responde con una frase que impacta y hace eco en el plató: “Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas”. El silencio se apodera del estudio. La tensión es palpable.

Marta, indignada, lo enfrenta de inmediato: “Eres un sinvergüenza. O se va Víctor, o me voy yo”, sentencia con un tono de ultimátum. Ante la presión, Víctor finalmente abandona el plató, dejando entrever una lágrima que no pasa desapercibida para la audiencia.

El escándalo de Marta Riesco que termina salpicando a Rocío Carrasco

El escándalo de Marta Riesco termina salpicando a Rocío Carrasco. El comentario de Víctor ha desatado una tormenta mediática que ha llegado hasta Rocío Carrasco, quien no ha tenido relación directa con el incidente. Rocío Carrasco, quien narró su versión de la relación con Antonio David en su documental, ha enfrentado durante años las críticas de seguidores de Flores.

Dichos seguidores la acusan de haber manipulado la verdad y de destruir la carrera de su expareja. La situación de Marta, enfrentando ahora un juicio público por su disputa con Víctor, guarda ciertas similitudes con la lucha mediática de Rocío Carrasco, quien también se ha sentido juzgada.

La polémica, lejos de calmarse, parece ganar fuerza. Redes sociales, medios y comentaristas de televisión se han lanzado a analizar cada palabra.