Un nuevo enfrentamiento ha estallado entre Belén Esteban y Alexia Rivas a raíz del embarazo de Isa Pantoja. Todo comienza cuando Alexia, colaboradora de Vamos a ver, hace comentarios sobre un tema tratado en el programa Ni que fuéramos sin mencionarlo explícitamente. Alexia Rivas ha sido señalada por Belén Esteban por el comentario que le ha hecho a Marta López en su plató: no ha mencionado al programa de Belén.

El pasado martes, en pleno directo, Ni que fuéramos se hace eco de la exclusiva de TardeAR, donde Isa Pantoja anuncia que está embarazada de su segundo hijo. Belén Esteban comenta que su amiga Anabel Pantoja también tiene una exclusiva con la revista Lecturas, que se esperaba publicar el miércoles, después de haber sido pospuesta por la DANA. Pero, para sorpresa de todos, esta exclusiva se cae nuevamente ante la "bomba" de Isa Pantoja.

Hoy, Alexia Rivas aprovecha el espacio de Vamos a ver para cuestionar la información expuesta en Ni que fuéramos. "Ayer se comentó que Anabel iba a salir en una portada hablando de su embarazo y que Isa se queda embarazada y eclipsa a su prima", asegura Alexia.

Alexia Rivas no menciona al programa Ni que fuéramos

En medio del comentario, Marta López, colaboradora del mismo programa, le pregunta a Alexia: “¿Pero eso quién lo ha dicho?”. Alexia responde de forma ambigua: “Pues en muchísimos medios”, sin mencionar específicamente a Ni que fuéramos.

Belén Esteban, que en esta ocasión cubre el puesto de presentadora en Ni que fuéramos ante la ausencia de María Patiño, no se queda callada. Apenas arranca el programa, lanza un mensaje directo a Alexia Rivas.

Alexia Rivas, señalada por el desafortunado comentario que le ha hecho a Marta López

“Tengo que decir una cosa. Este programa se llama Ni que fuéramos, no es el hombre invisible; tiene un nombre. Y Anabel Pantoja no está enfadada, Anabel hizo un pack de tres exclusivas”, confiesa Belén.

No contenta con el primer dardo, Belén retoma el tema poco después, recalcando que no es un problema mencionar el nombre del programa. “Alexia, se puede nombrar Ni que fuéramos, tú has dado a entender que Anabel Pantoja está muy enfadada, Anabel hizo su exclusiva hace tres semanas. Primero se pospuso por la DANA y luego, lógicamente, por la exclusiva de su prima”, subraya.

Aprovechando la ocasión, Belén recuerda un episodio pasado de Alexia Rivas, lanzándole una pulla en vivo. “Alexia, acuérdate tú cuando llorabas y no te lloraba ni Peter, ¿eh? ¡Vale ya! No sé qué te crees. Si no quieren, no mencionen el programa, este programa se llama Ni que fuéramos porque hasta nos quitaron Sálvame en Mediaset”.

La información que Alexia Rivas le ha dado a Marta López ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Belén Esteban ha sido contundente al defender la profesionalidad de Ni que fuéramos y al pedir que se nombre el programa cuando corresponda, mostrando que no tolera omisiones ni indirectas.