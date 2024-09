Alexia Rivas revela el motivo de la ruptura de Alice Campello y Morata: 'No puede...'

La relación entre Álvaro Morata y Alice Campello ha llegado a su fin de manera definitiva. Según la periodista Alexia Rivas, la pareja ya está lista para firmar el divorcio. El matrimonio, que se encontraba en régimen de gananciales, no tendrá complicaciones en cuanto a la división de bienes, ya que Morata está dispuesto a darle todo lo que Campello pida.

El verdadero motivo de la separación ha sido revelado por Alexia Rivas, quien asegura que todo comenzó por una discusión tras la victoria de Morata en la Eurocopa. El futbolista quería celebrar el triunfo con sus padres, pero Alice no estaba de acuerdo. Esta negativa desató una gran discusión entre la pareja, lo que, según Rivas, fue el inicio del fin de su relación.

"Alice quiere estar ella, solo ella y los hijos de la pareja. No es que nos llegue por fuentes directas, es que lo ve la gente", comenta Alexia Rivas. La periodista añade que esta no fue una discusión menor, sino que la pelea fue "tremenda", dejando claro que había tensiones profundas entre ellos.

Alexia Rivas también explica que “Álvaro no puede seguir aguantando que Alice le ponga esas restricciones”. Estas palabras fueron compartidas por la periodista en el programa Vamos a Ver, donde se discutió abiertamente sobre los problemas internos del matrimonio. La revelación sorprendió a muchos, especialmente por la imagen pública de una relación aparentemente perfecta.

Alexia Rivas resuelve las dudas sobre el exmatrimonio

Los compañeros de Alexia Rivas no tardaron en apoyarla. "A mí no me extraña porque la relación de ella con la familia de Álvaro era muy mala", comentaron durante la emisión del programa. Estos problemas familiares parecen haber sido un factor constante en la relación, contribuyendo al deterioro de la misma.

Kike Calleja, otro de los colaboradores, respaldó las afirmaciones de Rivas y añadió otro posible motivo para la separación. "A mí me dicen que todo viene a raíz del nacimiento de los gemelos", señala Calleja, indicando que las tensiones aumentaron después de este evento. Además, menciona que "él no estuvo a la altura y que ella tiene un carácter autoritario", sugiriendo que los problemas se debían también a diferencias en la forma de manejar la vida familiar.

Por su parte, Alessandro Lequio ofrece una perspectiva diferente y menciona lo que se dice en la prensa italiana sobre la posible reconciliación de la pareja. "Lo que dice la prensa italiana es que no les extrañaría nada que se reconciliasen", comenta Lequio. Aunque la separación parece definitiva, algunos todavía tienen esperanzas de que puedan arreglar sus diferencias.

Lequio también destaca un detalle importante: "Lo que no es normal es que él se haya ido a jugar a Italia y ella siga viviendo en Madrid". Este hecho sugiere que hay más de lo que se ha revelado públicamente, y que podría haber un episodio que el público desconoce.

El final de la relación entre Álvaro Morata y Alice Campello ha tomado a muchos por sorpresa. La imagen de una pareja feliz y unida se desmoronó con las revelaciones de Alexia Rivas y sus compañeros. Aunque los motivos de la ruptura son ahora más claros, el futuro de ambos aún está por escribirse.