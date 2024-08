Alice Campello hace una confesión que dejará mudo a Álvaro Morata: 'La vida...'

Alice Campello intenta seguir con su vida tan solo unos días después del inesperado comunicado con el que anunció su ruptura sentimental. La italiana, que sigue instalada en la capital junto a sus cuatro hijos, cuenta con el apoyo de sus casi cuatro millones de seguidores.

Cuando los rumores sobre infidelidad siguen sonando, la influencer se ha encontrado con una sorpresa. “Cómo nos sorprende la vida a veces”, ha destacado en Instagram. Campello ha vivido una anécdota en pleno vuelo que ha querido compartir con sus admiradores.

La ex de Álvaro Morata confesaba que se había acercado a ella una desconocida para hacerle entrega de un obsequio. Un regalo inesperado que ha conseguido emocionarle en este momento tan delicado.

Alice Campello ha compartido algo que su exmarido no esperaba

“Estaba en el avión cuando se me ha acercado una chica y me ha regalado este libro", ha comentado junto a una foto del ejemplar. "Cómo nos sorprende la vida a veces... Cómo sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo", ha reflexionado sobre lo que está viviendo actualmente.

La italiana, muy agradecida, ha dejado un mensaje para la persona que ha logrado sacarle una sonrisa. "Ella no lo sabe, pero me ha alegrado el día y me ha entrado directamente en el corazón. Qué bonita la gente bonita”, ha manifestado.

Y ha añadido: "Ana, espero que este viaje que estás haciendo con tu novio te deje muchos recuerdos bonitos. A mí me has dejado uno precioso".

En concreto, Alice ha recibido un ejemplar de Lo bueno de tener un mal día. Una guía de supervivencia emocional que podría servirle para superar el bache personal que atraviesa. Un libro que será de ayuda para gestionar sus emociones y aprender a convivir con los malos momentos.

Alice Campello ha recibido una muestra de cariño muy especial

La desconocida que ha hecho entrega del citado libro a Alice Campello decidía responder a la influencer en la misma red social. Asegurando que el hecho de haberla conocido había sido “la mejor de sus suertes”, la definía como un “ángel”. Y concluía: “Gracias al destino por poder haberte conocido”.

Incluso la autora de la obra, Anabel González, ha querido dejar unas palabras en el perfil de Campello. "Me emociona que mi libro forme parte de un momento así, espero que el contenido te ayude también", ha escrito la psiquiatra y psicoterapeuta.

Los seguidores de Alice no tardaban en reaccionar ante el gesto que había recibido la hija del magnate italiano Andrea Campello. Además, aprovechaban la oportunidad para enviarle mensajes de ánimo. "Qué detalle tan bonito, la gente maravillosa como tú se lo merece", escribía uno de sus admiradores.