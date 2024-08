Primer conflicto oficial entre Alice Campello y Álvaro Morata: 'Me gustaría...'

Dos semanas después de dar a conocer la ruptura de su matrimonio, Alice Campello ha utilizado sus redes sociales para dar un contundente mensaje. La italiana, harta de insinuaciones y rumores sobre el final de su relación con el futbolista, ha dado el paso de hablar alto y claro.

Desde que la ya expareja anunciara que habían roto son muchos los comentarios que apuntan a una infidelidad por parte de Álvaro Morata. Ahora, los titulares relacionan a Alice con un hombre, con el que, supuestamente, estaría sobrellevando el delicado momento que atraviesa.

Una información que ha provocado que Campello haya estallado en redes. "Me gustaría ver las fotos", afirmaba la influencer en un mensaje que acompañaba con varios emojis de risas. "Pero si no lo he visto en mi vida", explicaba en su cuenta oficial.

Alice Campello ha reaccionado como nunca hasta ahora

Con su publicación, la italiana ha querido dejar claro que será la última vez que se refiera a los rumores sobre su vida.

"¡Hay tantas cosas maravillosas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces!". Unas palabras con las que apuntaba directamente a quienes no tienen nada mejor que emplear su tiempo en difundir "invenciones" y "mentiras".

La ex de Álvaro Morata apuesta ahora por restar importancia a los falsos rumores que algunos difunden. Ella insiste en que está muy segura de que Álvaro le fue fiel el tiempo que permanecieron unidos. "Pondría mi mano en el fuego a que él tampoco me ha faltado al respeto", repetía.

La hija del multimillonario empresario Andrea Campello dejaba claro, además, la razón por la que no hay fotos ni vídeos ni mensajes. "Porque nunca ha habido nada a pesar de que el mundo entero está buscando algo que no existe", sentenciaba.

Alice Campello no está dispuesta a que se especule sobre su relación con Álvaro Morata

Alice parece no cansarse de defender el vínculo que le une al padre de sus hijos pese a haber tomado caminos diferentes. La italiana además ha dejado claro que el amor que ha vivido con Morata "es cierto". Aun así, reconoce que a sus 29 años ha vivido muchas cosas que le han marcado.

Madre de cuatro hijos, lleva más de una decena de mudanzas de una casa a otra, así como depresiones después de cada parto. Situaciones que, según ella, "a la larga no son positivas", aseguraba.

Alice vuelve a dejar claro que no consentirá que nadie desprestigie sus casi 10 años de unión con el delantero. Pese a que han roto su matrimonio, no está dispuesta a callar ante ciertos comentarios e invita a quienes tengan fotos a que las publiquen para dar sentido a sus afirmaciones.