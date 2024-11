Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, lo cuenta todo: 'Tenemos una...'

Marta Riesco ha decidido sincerarse con sus seguidores y lo ha contado todo: no se siente preparada para retomar su contenido habitual. “Tenemos una responsabilidad social”, explicaba, refiriéndose al papel de los periodistas tras la reciente tragedia de la DANA. La expareja de Antonio David Flores confesó estar aún muy afectada por la situación y no encuentra sentido en compartir ciertas publicaciones.

“Mis redes están volcadas en la DANA; no me sale estar de cachondeo en Instagram”, agregó. A pesar de ello, Marta intenta retomar cierta normalidad, mostrando a sus seguidores algunos detalles de su estancia en Málaga. Ciudad que visitó en numerosas ocasiones durante su relación con Antonio David.

Marta Riesco lo cuenta todo cerca de Antonio David Flores

Marta Riesco ha sido una de las muchas influencers que han dedicado su perfil a compartir la ayuda para las víctimas de la DANA. Para la ex de Antonio David Flores resulta primordial esta labor de solidaridad y siente que es su obligación como personaje público.

Una semana después de la tragedia, Marta se ha sincerado y lo ha contado todo: no está lista para publicar su contenido habitual. Profundamente conmovida por el desastre natural, considera que los periodistas “tenemos una responsabilidad social”. Este sentimiento de solidaridad es lo que, en sus palabras, le impide volver a su rutina habitual.

“Mis redes están volcadas en la DANA, no me sale estar de cachondeo por Instagram”, ha explicado en sus stories. Marta ha reflexionado sobre el uso de las redes sociales y expresó que, en este momento, no ve adecuado “mostrar ciertas cosas”. “Podemos utilizar las redes para algo muchísimo más valioso”, afirmó con contundencia.

Sin embargo, la vida continúa, y Riesco es consciente de la importancia de cumplir con sus responsabilidades laborales. Su trabajo como reportera en el programa Ni que fuéramos la llevó de nuevo a Málaga, ciudad que compartió con Antonio David durante su relación. Un año y medio después de su separación, Marta ha vuelto a la capital andaluza acompañada por una persona muy especial.

Marta Riesco regresa a su pasado con Antonio David Flores

Marta Riesco ha tenido que desplazarse hasta Málaga en su labor como reportera de Ni que fuéramos. El objetivo era realizar un reportaje de investigación en el marco del programa dedicado a la muerte de Sandra Mozarowsky.

No obstante, ha sido irremediable que su pasado con Antonio David regresara un año y medio después de su ruptura. “¿Qué se siente al volver a Málaga?”, le preguntó María en referencia a la última vez que pisó la ciudad como pareja del exguardia civil.

“La verdad, lo único que he pensado es que quería hacer un buen trabajo. A mí me da igual, Málaga, Malagueta o Malagón”, respondió. Riesco aclaró que su principal intención en este viaje era trabajar y “ser profesional”, por lo que procuró no recordar al padre de Rocío Flores.

Además, confesó que en este viaje tan delicado para ella le ha acompañado alguien muy especial: su novio Alejandro. El joven ha podido escaparse con ella hasta Málaga aprovechando que tenía el día libre y ambos han puesto rumbo a la capital andaluza.

Ella misma, tras recuperar la normalidad de su perfil tras la DANA, compartía algunos de los momentos junto a su chico. La pareja ha ido a cenar a un conocido restaurante malagueño donde han degustado un menú de lo más exclusivo.

Pero no a todos sus seguidores les ha gustado que Marta, después de decir que no tenía ganas de “cachondeo”, compartiera su estancia en Málaga. “Venga, a brindar con champán”, opinaba una usuaria sobre su publicación. “Si no es ella la protagonista, no está tranquila”, publicaba otro.