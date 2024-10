En el programa Ni que fuéramos, María Patiño y Marta Riesco se muestran conmovidas por los desgarradores testimonios de las víctimas de la DANA. La cadena ha puesto a disposición de los espectadores un número de WhatsApp para que puedan compartir en directo sus experiencias y angustias. María Patiño se rompe en pleno directo tras escuchar el testimonio de Marta Riesco sobre las víctimas de la DANA.

La iniciativa rápidamente conecta a los espectadores. Uno de los momentos más conmovedores se da cuando entra en directo una mujer llamada María, desesperada por encontrar a su padre, quien lleva desaparecido desde el paso del temporal. La historia de María, quien relata con voz quebrada sus esfuerzos incansables por encontrarlo, afecta profundamente a los presentadores.

María Patiño, con lágrimas en los ojos, trata de consolar a la invitada, enviándole palabras de ánimo. “Deseo con todo el corazón que encuentres a tu padre”, le dice, mientras se seca las lágrimas y expresa el dolor que siente al escuchar los testimonios de tantas familias afectadas.

María Patiño se rompe tras escuchar los duros testimonios recogidos por Marta Riesco

El programa sigue avanzando, y Patiño no puede ocultar su angustia. Su voz se quiebra en varias ocasiones y, visiblemente conmovida, deja entrever lo afectada que está por la situación. Y es que tras oír varios testimonios que Marta Riesco ha recogido a través de Twitter, María Patiño no ha podido evitar emocionarse.

Por su parte, Marta Riesco se encuentra totalmente volcada en la tarea de recopilar y compartir en Twitter los testimonios que llegan al programa. La periodista destaca la importancia de este tipo de programas para las familias que no logran comunicarse entre sí y necesitan ayuda desesperada.

Con voz entrecortada, comenta: “Programas como estos son necesarios para la gente que no puede contactar con su familia”. La emoción la invade al decirlo, mostrando su empatía hacia todos aquellos que han perdido el contacto con sus seres queridos.

Kiko Hernández confiesa cómo se sentiría si viviese esta situación

La atmósfera se vuelve aún más emotiva cuando Kiko Hernández, colaborador del programa, interviene también visiblemente afectado. Con palabras sinceras, Hernández confiesa que él mismo no podría soportar estar separado de su familia en una situación tan trágica. “Yo me volvería loco si no pudiera contactar con mi familia, y entiendo a toda la gente que nos está contando sus testimonios”, admite.

El programa Ni que fuéramos se convierte en un espacio de solidaridad y esperanza. A medida que transcurre la emisión, los testimonios de los afectados por la DANA siguen llegando, cada uno más desgarrador que el anterior. Las historias de pérdidas, de búsqueda y de unión conmueven a los presentadores.

María Patiño y Marta Riesco, emocionadas y visiblemente afectadas, muestran la importancia de la empatía y del apoyo en estos momentos difíciles. Ambas han demostrado que, más allá de la pantalla, la solidaridad puede marcar la diferencia para aquellos que enfrentan una tragedia tan devastadora.