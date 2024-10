Marta Riesco y su novio Alejandro Caraza dan el paso definitivo: 'Te lo agradezco'

Marta Riesco y Alejandro Caraza no pueden disimular lo felices que se sienten juntos. La pareja ha mostrado la buena sintonía que tienen compartiendo un vídeo en el que el andaluz toca la guitarra y su novia canta.

Un paso definitivo que demuestra lo compenetrados que están. "Te lo agradezco. Lograste lo que logran los cobardes llenos de arrepentimiento", entona la que fuera pareja de Antonio David Flores.

Una letra cargada de sentimiento que en la voz de la colaboradora de Ni que fuéramos suena a indirecta hacia su ex.

Una relación que acabó no del todo amigablemente y tras la que Riesco ha apostado de nuevo por el amor.

La periodista y el cantante se conocieron de casualidad. El joven se encontraba grabando un videoclip para uno de sus temas cuando conoció a la televisiva gracias a una amiga en común. Marta al principio no veía claro participar, pero finalmente aceptó y se enamoraron enseguida.

Marta Riesco y su pareja dan un paso más en su relación

"Nueva cover con mi amor Alejandro Caraza", ha escrito Marta en su perfil. Un temazo, según la propia Riesco reconocía, que se mostraba muy ilusionada con el hecho de poder compartir este cover con sus seguidores.

Marta, quien no esconde lo enamorada que está de su chico, ha destacado que lo admira por su dedicación y por su carácter. "Es un hombre trabajador, guapo y bueno", explicaba sobre el sevillano. “Me encantaría que viniese al programa y lo conocierais”, afirmaba durante la emisión de Ni que fuéramos, programa en el que ella colabora.

Cabe destacar que Marta Riesco luchará por representar a España en Eurovisión. Si bien en un principio pensó en hacer un dúo con Víctor Sandoval finalmente se presentará en solitario. La reportera está preparando un tema, con la ayuda de su pareja, que está segura sorprenderá a todos.

La ex de Antonio David Flores está muy ilusionada con su nuevo proyecto

"Estamos súper ilusionados, esta canción es algo muy especial para mí. No puedo esperar a compartirla con vosotros", explicaba hace unos días en redes.

Esta no es la primera vez que la madrileña se pone delante de un micrófono para cantar. Ya en 2022 sacó su primer single No tengas miedo, demostrando que no hay reto que se le resista. Entonces Riesco logró un gran éxito de descargas llegando incluso a otros cantantes de reconocido prestigio.

Marta Riesco - No tengas Miedo (Official Video)

Ahora, cuando solo faltan unos meses para que la ex de Antonio David Flores intente hacerse un hueco en Eurovisión, Marta Riesco se prepara para este importante reto. Prueba de ello es el vídeo que junto a su novio ha compartido en redes y en el que demuestra que lo de cantar no se le da nada mal.