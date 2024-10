Antonio David Flores le busca un nuevo problema a Marta Riesco: 'Mala persona'

El nombre de Antonio David Flores se colaba el pasado miércoles durante la emisión del programa Ni que fuéramos. El mismo día que Marta se ponía al frente del citado espacio por la ausencia de María Patiño y Belén Esteban que acudían a La 1 para participar en La Revuelta.

La nueva presentadora se refería a un vídeo en el que Kiko Rivera aparecía junto a una mujer que no era Irene Rosales.

"Es un vídeo que prueba bastante el testimonio de Tamara", advertía la madrileña, refiriéndose a la acompañante de Kiko Rivera. "Yo si fuese Irene preferiría no verlo", apostillaba Riesco.

Marta Riesco y Víctor Sandoval enfrentados por culpa de Antonio David Flores

Entonces intervenía Víctor Sandoval para recordar un episodio en el que Marta Riesco y Antonio David fueron los protagonistas. "Como tú con Antonio David cuando le estabas comiendo la oreja en una discoteca", soltaba en pleno directo el colaborador.

La reacción de Marta Riesco no se hacía esperar. "Sé que estás fastidiado de que me hayan puesto a presentar y a ti no", comenzaba diciendo. "Pero de ahí a que me metas ese tiro", dejaba caer recriminando a Víctor sus palabras.

"Yo ya he presentado muchos años", replicaba Sandoval. "Cuando lleves tantos años presentando como yo y hayas presentado programas de tanto éxito como yo me lo echas en cara".

Entonces Riesco se justificaba destacando el ataque que acababa de recibir. "Es que me has pegado un tirito y yo te considero profesional", insistía Riesco. "No, el tirito me lo has soltado tú, yo te he tirado la metralleta", matizaba su compañero.

El momento de máxima tensión llegaba después cuando Víctor Sandoval perdía los papeles en directo. "No es que no tengas maldad, es que tú eres mala y se acabó. Eres muy mala persona porque yo no lo he dicho con mala intención", repetía el tertuliano.

Lo cierto es que el comentario de Víctor Sandoval sobre el pasado amoroso de Marta Riesco con Antonio David Flores no ha sentado nada bien a la periodista. De hecho, no es este el único momento en el que se utiliza el nombre de Antonio David para atacarla. Una situación que el pasado miércoles conducía a la presentadora sustituta de Ni que fuéramos a enfadarse con su compañero.

Marta Riesco está molesta porque se siente atacada por su pasado con Antonio David

El enfrentamiento entre Marta Riesco y Víctor Sandoval llega semanas después de que se conozca su decisión de no presentarse juntos al Benidorm Fest 2025.

El pasado mes de julio Óscar Cornejo anunció al final de la temporada del espacio de Fabricantes Studio que irían juntos a la próxima edición del citado concurso. Un momento en el que Víctor y Marta se mostraron ilusionados y felices con el proyecto. "Vamos a ganar, ya lo verás", declaró Sandoval convencido mientras recibía un abrazo de Riesco.

A la vuelta del verano, el colaborador ha manifestado que ve las cosas de otro modo: "Si voy contigo no me siento cómodo. Es una sensación, no lo puedo explicar. Me siento inseguro", explicaba Sandoval en pleno directo.

Ahora, tras el sonoro enfrentamiento del miércoles, queda claro que hay razones para creer estos argumentos. Mientras tanto, Riesco lucha por deshacerse de un pasado que no le trae muy buenos recuerdos.