Marta Riesco habla de su embarazo tras olvidar a Antonio David Flores: 'Lo buscaba y…'

Marta Riesco ha confesado en directo en Ni que fuéramos qué ha ocurrido con su posible embarazo tras olvidar a Antonio David Flores. La joven ha sido entrevistada por su compañero Víctor Sandoval quién le ha preguntado si será o no mamá. Incluso María Patiño ha desvelado que: "Lo estaba buscando y estaba muy ilusionada".

Víctor Sandoval pide perdón a Marta Riesco en directo

El último encuentro entre dos de los personajes más mediáticos del panorama televisivo español, Marta Riesco y Víctor Sandoval, ha generado un nuevo revuelo. Ambos tuvieron una conversación inesperada que tuvo lugar en la 'Madrid Fashion Week'. Víctor Sandoval acudió a este evento en calidad de reportero y se encontró con su compañera de programa.

Víctor Sandoval fue enviado al evento de moda por el programa Ni que fuéramos. El periodista iba disfrazado de María Callas en honor al 47 aniversario de la muerte de la diva de la ópera. Entre preguntas sobre moda y curiosidades, Sandoval aprovechó la ocasión para acercarse a Marta Riesco.

El encuentro entre ambos se produjo en un ambiente distendido, pero no exento de tensión, ya que Víctor comenzó la conversación con una disculpa. "Te llamé el fin de semana para pedirte perdón", confesó Víctor, refiriéndose a la polémica en torno a su participación en el 'Benidorm Fest'. Originalmente, Marta y Víctor tenían previsto presentar una candidatura conjunta para el festival, con la intención de representar a España en Eurovisión.

Sin embargo, los planes cambiaron cuando Víctor decidió competir en solitario, creyendo que tendría más posibilidades de ganar sin la colaboración de Marta. Este giro de los acontecimientos provocó cierto distanciamiento entre ambos. Lo que llevó a Sandoval a ofrecer disculpas ante las cámaras, en un gesto que Marta aceptó con cortesía.

Marta confiesa qué ha ocurrido con su posible embarazo

Pero el momento más esperado llegó cuando Víctor le lanzó una pregunta que muchos estaban esperando: "Marta, ¿te ha dado tiempo de hacerte el predictor?". Con esta pregunta, Víctor hacía referencia a los rumores sobre el supuesto embarazo de Marta, una cuestión que había circulado en los últimos días.

La respuesta de Marta no tardó en llegar: "No me ha hecho falta porque me ha bajado la regla", reveló Marta. Zanjando los rumores que apuntaban a una posible maternidad inminente.

Entre risas, Víctor intentó aliviar la situación comentando que había tenido la intención de hacerle el predictor en directo, algo que ambos tomaron con humor. "Lo siento", le dijo Marta, quien aunque no está embarazada, no descartó su deseo de ser madre en un futuro cercano. Desde el plató, María Patiño aportó más detalles sobre la situación de Marta, explicando que la periodista, de 37 años, "quiere ser mamá ya".

La joven llevaba unos días de retraso en su ciclo, lo que alimentó las especulaciones. Marta ya ha olvidado de una vez por todas a Antonio David Flores, y se siente muy feliz con su nuevo novio Alejandro, por lo que estaría intentando ser mamá.

A pesar de los giros en su vida personal y profesional, Marta Riesco sigue firme en sus proyectos. Ya sea como periodista, colaboradora de televisión o compositora, su presencia en los medios continúa generando expectación. Y mientras trabaja en su candidatura para Eurovisión con la ayuda de Alejandro, su vida personal sigue siendo objeto de especulación.