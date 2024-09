Marta Riesco destapa el desconocido pasado de Isa Pantoja: 'Llegué a su hotel y...'

La polémica entre Marta Riesco e Isa Pantoja ha vuelto a captar la atención del mundo del espectáculo. En el programa Ni que fuéramos, la colaboradora ha sorprendido a todos con duras declaraciones hacia la mujer de Asraf Beno.

“Mala persona” ha sido la definición que ha empleado para referirse a Isa Pantoja, al tiempo que ha destapado mucho más. En concreto, ha puesto sobre la mesa situaciones y actitudes de aquella que dejan claro que su pasado no es tan limpio como se imaginaba.

Marta Riesco desvela detalles inesperados de su relación con Isa Pantoja

Marta Riesco, cansada de las especulaciones de su amistad y después ruptura con Isa Pantoja, ha decidido hablar claro en Ni que fuéramos. Así, ha contado que su relación comenzó cuando ella llegó a trabajar a El Programa de Ana Rosa.

La reportera decidió acercarse a la hermana de Kiko Rivera para entablar una relación profesional, y con el tiempo, una amistad. Al principio, esa relación parecía beneficiosa para ambas. Según ha relatado, la joven le proporcionaba información que ella compartía en los medios de comunicación, y esa dinámica fluía sin problemas.

Tanto es así que cuando la joven Pantoja comenzó su relación con el cantante Omar Montes le pidió información a Marta sobre él. A cambio, accedió a darle una entrevista exclusiva para su programa. Ha explicado que “llegué a su hotel y subí a la habitación con Isa y Aneth”.

“Le di un dosier sobre lo que había investigado. Y luego hicimos la entrevista”.

Es más, a tal punto llegó la buena relación entre ambas, que Riesco apoyó a Isa cuando esta se sometió a una liposucción. Así, ha contado: “Cuando se hizo la lipo se quedó en casa con mi madre, el novio de mi madre y conmigo. La habitación de mi hermano la usaba ella”.

La decisión de Isa Pantoja y el veto laboral a Marta Riesco

A pesar de esa cercanía, la amistad entre Marta Riesco e Isa Pantoja terminó de forma abrupta. La exnovia de Antonio David ha asegurado que la hija de la tonadillera la vetó en su propio trabajo. Este gesto no solo fue un golpe profesional, sino también personal, por lo que no ha dudado en tacharla de “mala persona, al menos conmigo”.

El detonante de esta ruptura parece estar relacionado con rumores que, según la reportera, Isa creyó sin fundamento. Se llegó a decir que la reportera la había traicionado, algo que ella niega categóricamente. Marta asegura que su entonces amiga se dejó influir por terceras personas y que eso fue lo que acabó por destruir su relación.

Según sus palabras, la joven Pantoja “no quería hablarme y no quería que yo estuviera de colaboradora. Me acabó bloqueando y me enteré de que había dicho que yo había filtrado a Sálvame unas informaciones suyas”.

Además, Marta ha sacado a la luz episodios del pasado de Isa que muestran una imagen muy diferente de la persona seria y respetuosa que esa ha intentado proyectar últimamente. Entre las revelaciones más llamativas, ha recordado que la joven le concedió una entrevista a espaldas de su representante.

Y también ha mencionado que la mujer de Asraf controlaba la información que ella, como reportera, transmitía sobre su vida pública. De ahí que ha sugerido que, en cierta medida, usaba a los medios para mantener una imagen pública favorable. Sin embargo, cuando Riesco dejó de serle útil, Isa simplemente cortó la relación.