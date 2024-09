Marta Riesco hunde a Aída Nízar soltando un inesperado bombazo: ‘Estoy intentando…’

La incorporación de Aída Nízar a Ni qué fuéramos no está dejando indiferente a nadie. Tanto es así que, en una de las últimas emisiones del formato, la colaboradora se ha enzarzado en una fuerte discusión con Marta Riesco.

En un momento de la tarde, la exgran hermana no se lo ha pensado dos veces a la hora de arremeter contra su compañera. Momento que la periodista ha aprovechado para hundir públicamente su imagen: “Estoy intentando hablar con una persona que se inventa idiomas”.

Este bombazo por parte de Marta Riesco tiene su origen en una afirmación que la propia Aída Nízar ha hecho en más de una ocasión. Según ha confirmado ella misma, sabe hablar cuatro idiomas, entre los que se encuentran el inglés y el árabe.

No obstante, a criterio de la comunicadora, su nueva compañera se está inventando los idiomas en los que estaba hablando. “Es muy complicado rebatir a alguien que se está inventando idiomas”, ha añadido entre risas.

Unas palabras que, como era de esperar, no le han sentado nada bien a Aída Nízar. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de responder a Marta Riesco en inglés. “¿En qué idioma hablas?”, ha asegurado la periodista, dándole un nuevo zasca a la exgran hermana.

La tensión entre Aída Nízar y Marta Riesco no ha dejado de aumentar

Lejos de abandonar esta discusión, Aída Nízar ha optado por seguir demostrándole a la audiencia de Ten sus dotes para los idiomas, a pesar de las críticas de Marta Riesco.

Sin embargo, la reportera no ha dudado en lanzarle un nuevo dardo en un intento por frenar a su nueva compañera de trabajo. “Perdona, María, es que oigo berrear a alguien y no sé si es Aída o que se os ha colado un animal”, ha asegurado, mientras el resto de tertulianos no podían parar de reír.

Como era de esperar, esta escena ha logrado enfurecer aún más a Aída Nízar y ha decidido sacar la artillería pesada: sus conocimientos en árabe. No obstante, Marta Riesco ha vuelto a insistir en la importancia de hablar en castellano.

“Vamos a hablar en castellano porque se lo debemos a nuestro público... A ese público que tú amas”, ha zanjado la colaboradora de Ni qué fuéramos.

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en opinar acerca del fuerte desencuentro que han tenido Aída Nízar y Marta Riesco. Mientras que algunos han asegurado que ha sido una escena muy cómica, otros han optado por cargar contra la exgran hermana:

“Qué pesada… Una pena porque me encantaba el programa, pero los días que venga Aída no lo pienso ver. Con lo olvidada que estaba, dejarla que vuelva a su cueva, que éramos todos más felices”.