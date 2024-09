Anabel Pantoja lanza un comunicado que deja sin palabras a Kiko Rivera: ‘No puedo…’

Anabel Pantoja cuenta las semanas para dar la bienvenida a su hija. Cuando faltan tres meses para que la sobrina de Isabel Pantoja vea por primera vez a su bebé, la espera está siendo complicada.

Así lo está haciendo saber Anabel, quien ha lanzado un comunicado con el que deja a la vista los efectos secundarios del embarazo. Un grito de auxilio que no habrá dejado indiferente a su primo Kiko Rivera.

Durante estos meses, la andaluza no solo ha tenido que soportar críticas por su físico, sino que también ha lidiado con los reflujos de las primeras semanas y otras molestias.

Sin embargo, parece que Anabel ahora ha llegado a su límite y ha preocupado por el último audio que ha compartido. Una grabación en la que asegura que no puede dormir. A las 6 de la mañana de este jueves Anabel Pantoja ya estaba despierta y agotada cuando todavía no había comenzado el día.

Anabel Pantoja pide ayuda desesperada en la recta final de su embarazo

"No puedo más", aseguraba la colaboradora de televisión en sus historias de Instagram. Una situación que se prolonga casi desde el principio de la gestación y que le hace sentir agotada.

"¿Por qué?", se pregunta una y otra vez sin comprender por qué no puede dormir hasta más tarde si no tiene motivos para madrugar.

Con un fondo negro y un emoticono enfadado y otro de corazón roto, la creadora de contenido reconoce que no puede más. Es consciente, además, de que este es solo el comienzo de sus noches de insomnio.

Pantoja insiste en que necesita descansar ahora más que nunca. En la recta final de su embarazo reconoce haber llegado a una situación límite.

Poco después de dar a conocer que estaba embarazada, Anabel Pantoja ya compartió las molestias que el reflujo le estaba ocasionado. "Todo el mundo me dice que esto se pasa, pero estoy ya en la semana 25 y unos reflujos con todo lo que como...", contaba en una de sus historias.

Lo del insomnio es un trastorno que también le acompaña desde hace tiempo. “Gracias mente por joderme el sueño y el descanso con una puñetera y maldita pesadilla. Gracias insomnio por estar como una moto desde las 5 de la mañana; no puedo más”, escribía el mes pasado.

Desesperada, Anabel decidía hacer pública esta situación con el deseo de encontrar solución en otras mujeres que hubieran pasado por lo mismo.

Anabel Pantoja ha dejado a la vista las molestias de su embarazo

La hija de Bernardo Pantoja ya puso en conocimiento de su médico el hecho de que no podía dormir. "Me dijo que es normal, que no me puede dar una pastilla para dormir", explicó en redes.

Ni siquiera la melatonina natural le ayuda. "Duermo la primera hora y media, pero a las dos de la mañana ya estoy despierta", confesaba.

Pese a las largas noches, Anabel intenta disfrutar de este momento tan ilusionante de su vida. "Voy a entrar en el mes séptimo, ¡Siete meses!", escribía a finales de agosto. La influencer no puede ocultar lo feliz que se siente pese a los inconvenientes del embarazo.