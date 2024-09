La bomba de Lydia Lozano sobre el exnovio millonario de Aída Nízar: 'Me ha dicho...'

Lydia Lozano ha sorprendido a todos con una revelación inesperada. Durante el programa, ha desvelado que Aída Nízar fue novia de uno de sus amigos íntimos. Lo más impactante es que este exnovio, un hombre millonario, ha hablado muy bien de Aída.

Lydia ha explicado que conoce muy bien al ex de Aída. En pleno directo de Ni que fuéramos, decidió llamarlo para obtener detalles. Este hombre ha preferido mantener su identidad en secreto, pero no ha dudado en contar su versión.

El exnovio ha confirmado que tuvo una relación de cinco meses con Aída. Según él, no recuerda por qué rompieron, pero asegura que Aída fue una gran persona durante todo ese tiempo. Además, ha aclarado que no tiene ningún problema con ella.

"Primero le he dicho que cuánto tiempo estuvo contigo y me ha dicho que unos cinco meses. Ha hablado muy bien de ti, no tiene ningún problema y dice que no recuerda por qué rompieron", ha informado Lydia.

El bombazo no se ha hecho esperar. El ex de Aída es rico, estuvo con ella mucho tiempo y ha desmentido que la colaboradora quisiera aprovecharse de él. Teniendo en cuenta la mala fama de Nízar, lo que ha sorprendido es que tenga tan buen recuerdo.

Lydia Lozano da los detalles del ex de Aída Nízar

Lydia también ha compartido que este hombre es muy rico y muy espléndido. Ha contado que invitaba a Aída a cenar en restaurantes caros. Sin embargo, insiste en que Aída siempre fue educada y amable durante su relación.

"Dice que: creo que un día estuve en una casa en La Moraleja. Dice: Lydia, conmigo Aída fue estupenda. Yo no voy a mentir y eso es lo que ha contado", declara la periodista.

Durante el programa, Lydia y Aída han protagonizado un enfrentamiento. Lydia afirmó que Aída tiene una mansión, pero Nízar lo negó rotundamente. Aída admitió tener dinero, pero asegura que todo es de su familia.

Aída ha explicado que el dinero que ha ganado en televisión ha sido administrado por su madre, María Ángeles. De esta manera, ha intentado poner fin a los rumores sobre sus supuestos bienes. A pesar de las aclaraciones, la tensión entre Lydia y Aída ha continuado.

Aída Nízar ha atacado a Belén Esteban

Por otro lado, Aída Nízar ha vuelto a causar polémica en su regreso a la televisión. Como colaboradora en Ni que fuéramos, no perdió tiempo en generar controversia. Esta vez, su objetivo ha sido Belén Esteban, una de las figuras más populares de la televisión española.

El programa comenzó con un enfrentamiento entre Aída y la presentadora María Patiño. Sin embargo, fue su ataque directo a Belén Esteban lo que realmente llamó la atención. Aída ha insinuado que la única razón por la que Belén sigue en televisión es "por caridad".

Belén Esteban, conocida como "la princesa del pueblo", ya había expresado su incomodidad con la incorporación de Aída al programa. Esteban no quería coincidir con Nízar en el plató, pero el reencuentro ha avivado viejas tensiones. Las declaraciones de Aída han reabierto la disputa entre ambas.

En pleno directo, Aída ha cuestionado el valor de Belén como colaboradora. Ha lanzado duras palabras al preguntarse por qué contratan a Belén, insinuando que su presencia en televisión es por lástima. La audiencia quedó sorprendida, y la presentadora, María Patiño, intentó calmar la situación sin éxito.

Aída, fiel a su estilo provocador, ha continuado con su crítica. Según ella, Belén ha tenido la suerte de ser respaldada por importantes productores. Estas palabras han dejado claro que el regreso de Aída a la televisión será todo menos tranquilo.