El conflicto entre Aída Nízar y Paz Padilla que aún no se ha resuelto: ‘Eres…’

El mundo de la televisión española es un terreno fértil para los enfrentamientos. Y uno de los más recordados es el choque entre Aída Nízar y Paz Padilla, el cual vivieron en pleno directo de Sálvame. Corría el año 2012.

La polémica entre ambas sigue resonando a día de hoy. Especialmente tras el regreso de Aída Nízar a la televisión, que ha avivado antiguos rencores y ha vuelto a sacar a la luz momentos que muchos creían olvidados.

Aída Nízar regresa a la televisión en Ni que fuéramos

Aída Nízar, conocida por sus múltiples polémicas en televisión, ha vuelto a la pequeña pantalla como parte del equipo de Ni que fuéramos. Esto no ha pasado desapercibido para nadie. Y no es para menos, ya que ella siempre ha sabido cómo generar titulares y mantener a la audiencia enganchada.

Desde su controvertido paso por Gran Hermano, la vallisoletana ha sido una figura polémica. Sí, capaz de polarizar a la audiencia con su actitud desafiante y sus comentarios mordaces.

Su regreso ante las cámaras ha traído consigo un torrente de recuerdos, algunos amargos, como la agresión que sufrió mientras realizaba un reportaje para Sálvame. Este incidente fue uno de los muchos que marcaron su paso por el programa. Pero lo que realmente dejó huella fue su enfrentamiento con Paz Padilla, un conflicto que, según parece, nunca llegó a resolverse del todo.

La discusión de Aída Nízar con Paz Padilla en Sálvame

El conflicto entre Aída Nízar y Paz Padilla estalló en pleno directo, en uno de esos momentos televisivos que quedan grabados en la memoria colectiva. Todo comenzó cuando, tras varios reportajes realizados por la vallisoletana, la presentadora gaditana no pudo contenerse más.

Con una mezcla de frustración y enfado, le espetó en directo: “Tú no eres buena persona”. Esta frase, cargada de juicio, resonó en el plató y en las casas de los espectadores, marcando el inicio de un tenso intercambio de palabras.

Lejos de quedarse callada, Aída respondió con su característico tono desafiante: “Demasiado buena soy, para la gente que me conoce”. Esta respuesta no hizo más que avivar el fuego de la discusión. Tanto es así que Paz le dijo: “Cuando bajes a la tierra y muestres el corazón, yo te querré, mientras tanto no te quiero”.

La conversación tomó entonces un giro emocional, donde la andaluza le reprochaba a la reportera su falta de humanidad. Es más, sugirió que su actitud altiva y distante la alejaba del cariño de los demás.

Sin embargo, a Nízar pareció importarle poco la opinión de Padilla, replicando con una frase que dejó claro su desprecio por la situación: “Ahí tienes a toda una Andalucía queriéndome. Hubo un señor que me dijo ya no solo «viva la madre que te parió» sino «¡qué bien lo estás haciendo! ¿Por qué no te dejan mostrar ese lado humano?»”.

Esta respuesta no solo mostraba la seguridad de ella en su popularidad, sino también su habilidad para desviar las críticas y reafirmarse en su postura. Pero ahí no quedó todo.

Paz volvió a arremeter contra su compañera recordándole que aún no había pedido perdón a algunos colaboradores, como Belén y Mila, por sus comentarios hirientes. A lo que la señalada contestó: “No saques eso a colación, Belén tendría que pedir perdón a Aída Nízar, no tiene ningún criterio”.

Finalmente, la conductora de Sálvame dio por terminada la discusión con un escueto pero contundente “adiós”. Una palabra que, aunque simple, llevaba implícita la determinación de no volver a entablar ningún tipo de relación con Nízar. Es más, quedó en el aire como una sentencia, marcando el final de una relación que, si alguna vez existió, quedó completamente rota entonces.