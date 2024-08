La agresión que sufrió Aída Nízar cuando trabajaba con Jorge Javier Vázquez: 'Eres...'

Aída Nízar está de vuelta. Después de varios años alejada de la pequeña pantalla, la polémica colaboradora se prepara para regresar al mundo televisivo, y lo hará como parte del equipo de Ni que fuéramos. Un programa que promete dar mucho de qué hablar.

Este regreso marca un punto de inflexión en su carrera, ya que Aída Nízar se reencontrará con antiguos compañeros de trabajo. Y es que ella trabajó en Sálvame, un espacio presentado por Jorge Javier Vázquez en el que ejerció como reportera. Labor que estuvo marcada por controversias y que le costó incluso ser agredida.

Aída Nízar fue agredida mientras trabajaba para Jorge Javier Vázquez

Uno de esos momentos que todavía resuena es la agresión que Aída Nízar sufrió en 2012 mientras trabajaba como reportera de Sálvame. Fue un episodio que dejó huella en la vida profesional de ella y también en la historia del programa presentado por Jorge Javier. Este incidente ocurrió en el contexto de una denuncia vecinal en el pequeño municipio de El Robledo, en Ciudad Real.

Todo se produjo cuando la reportera fue enviada a dicho enclave para investigar las quejas de vecinos sobre el comportamiento de algunos gitanos. Fiel a su estilo directo y sin filtros, se adentró en el lugar con el objetivo de obtener respuestas y captar la esencia del conflicto. Sin embargo, lo que encontró fue una situación mucho más hostil de lo que había imaginado.

Aída comenzó a abordar a varias personas, intentando obtener declaraciones que explicaran el malestar citado. Fue entonces cuando se cruzó con una mujer que, lejos de estar dispuesta a dialogar, reaccionó de manera violenta. En cuestión de segundos, la tensión se disparó y aquella no dudó en abofetear a Nízar, dejando a todos los presentes, y a los espectadores del programa, conmocionados.

Pero la exconcursante de GH no se amedrentó, ni siquiera cuando estuvo a punto de volver a ser golpeada por otro hombre. Respondió al ataque con una frase que pasaría a la historia. Y es que dijo: “Gentuza así no la quieren en El Robledo, no me extraña que se hayan quejado”.

Sus palabras, lejos de calmar la situación, provocaron que la tensión en el lugar aumentara. El momento se volvió tan tenso que todos los integrantes del programa, incluido el presentador Jorge Javier Vázquez, temieron por su seguridad.

Las amenazas no cesaron, pues Aída y el equipo de Sálvame recibieron duras advertencias por parte de los vecinos que se sentían atacados. Las frases “Te vas a ir 'escarná'” y “Como salga esto en Telecinco, te espero” resonaron como una muestra del peligro al que se enfrentaban. Incluso, una amenaza aún más directa se hizo presente después: “Como salga esto, ¡os asesino!”.

El regreso de Aída Nízar está cargado de expectación

Con su regreso a la televisión como colaboradora de Ni que fuéramos, Aída Nízar parece dispuesta a retomar su papel como una de las figuras más controvertidas de la pequeña pantalla. El formato se presenta como un espacio ideal para que la colaboradora vuelva a brillar con su estilo único, provocador y sin filtros.

Además, el hecho de que vuelva a colaborar con un equipo similar al de Sálvame también genera muchas expectativas. Los espectadores se preguntan si este regreso será igual de explosivo que su anterior etapa televisiva o si, por el contrario, la veremos más calmada. Aunque conociendo su trayectoria, es difícil imaginarla sin esa chispa que la ha caracterizado.