La bomba de Antonio David Flores contra Jorge Javier Vázquez: 'Le falta una...'

Antonio David Flores no deja de sorprender. En su canal de YouTube, el excolaborador de Sálvame ha vuelto a arremeter con fuerza contra Jorge Javier Vázquez. Sí, contra quien fuera su compañero y uno de sus más acérrimos detractores.

Lo ha hecho lanzando un bombazo que ha puesto nuevamente en el foco de atención la tensa relación entre ambos. Lo que ha hecho ha sido desvelar con claridad el porqué de las bajas audiencias del nuevo formato del catalán en Telecinco.

Antonio David Flores dispara contra Jorge Javier Vázquez y su nuevo proyecto

Desde que Jorge Javier Vázquez debutó con su nuevo espacio en Telecinco, El diario de Jorge, las críticas no han cesado. Y ahora, Antonio David Flores ha decidido añadir más leña al fuego con un ataque directo y sin filtros hacia el presentador. En su opinión, el programa no está consiguiendo los resultados esperados por culpa de su conductor.

El malagueño no se ha mordido la lengua y ha hablado con una dureza inusitada sobre el fracaso de dicho espacio. Así, ha dicho: “Telecinco termina depositando la confianza en uno que le llaman presentador estrella y no se da cuenta de que está estrellado. La audiencia manda y manda con el mando, los resultados están ahí”.

Pero Antonio David Flores no se ha quedado solo en criticar los datos de share. El ex de Rocío Carrasco ha profundizado en lo que considera el verdadero problema de El diario de Jorge: el propio Jorge Javier Vázquez.

Ha manifestado: “El gran error de El diario de Jorgeja no es el programa en sí, es un conductor que está demasiado encasillado en un tipo de televisión. Y es que, además, solo tiene el registro que tiene. Si hablamos de una tele blanca, familiar, no encaja un presentador relacionado con el mundo del corazón y de destripar a la gente”.

Este comentario de Flores refleja su percepción de que Vázquez está limitado a un solo registro, el de la televisión sensacionalista. Y que este bagaje le impide conectar con una audiencia que busca algo más.

Antonio David Flores define a Jorge Javier Vázquez con crudeza

Además, ha sido implacable al cuestionar las principales carencias del presentador. Ha expuesto: “Para encajar tendrías que ser un tipo empático y no lo eres, porque tienes un bagaje profesional en el que has demostrado que eres un verdadero killer. También hay que ser un tipo cariñoso, que no lo eres”.

“Y además has intentado manipular los ideales de las personas y romper las estructuras familiares. Eres un desnaturalizado”. A lo que ha añadido: “Un androide transmite mucho más cariño por los poros de la chatarra que lleva encima que tú en tu piel”.

Estas palabras atacan la capacidad profesional de Vázquez. Y también cuestionan su carácter y su forma de ser, describiéndolo como una persona carente de empatía y calidez. Algo fundamental en alguien que se enfrenta al desafío de liderar un programa que busca ganarse el cariño de una audiencia amplia y diversa.