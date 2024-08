Preocupación por Amor Romeira tras ser atropellada: 'Nos llevó la ambulancia...'

Amor Romeira y su amiga Susana Bianca, ex concursante de Gran Hermano VIP, han sufrido un accidente de tráfico al ir en moto. Lo que parecía ser un día normal en el centro de Madrid terminó en un accidente de tráfico que las llevó directamente al hospital. Amor, además, se mostró visiblemente afectada explicando que: "Nos llevó la ambulancia al hospital".

Amor Romeira ha sido la encargada de dar la sorprendente noticia

Amor Romeira, conocida por su participación en programas de televisión y su activa presencia en redes sociales, no tardó en comunicar lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. "Ya me están llegando mensajes, y antes de que se filtre y se genere una preocupación, os cuento por aquí que sí. Hoy un coche nos atropelló a Susana Bianca y a mí mientras íbamos en la moto", explicó la colaboradora.

El accidente ocurrió en pleno centro de Madrid, una zona conocida por su tráfico intenso y su ajetreo constante. Amor y Susana, que habían salido a dar un paseo en moto, fueron sorprendidas por un coche que, según relatan, las atropelló. Los detalles exactos de cómo ocurrió el accidente aún no han sido del todo revelados.

"Gracias a todas las personas que nos ayudaron y se preocuparon por nosotras. Nos llevó la ambulancia al hospital y estamos dentro de lo que pudo ser, bien", continuó Amor en su relato. La colaboradora mostró su gratitud hacia los transeúntes que, al presenciar el accidente, no dudaron en ofrecer su ayuda.

Una vez en el hospital, tanto Amor como Susana fueron sometidas a las pruebas necesarias para evaluar el alcance de sus lesiones. Aunque el susto fue considerable, afortunadamente ambas pudieron ser dadas de alta, aunque no sin secuelas. Amor, siempre cercana a sus seguidores, concluyó su mensaje en Instagram con una nota de alivio pero también de cansancio: "Ahora solo queremos descansar y ya os contaremos cómo pasó todo".

Susana Bianca también ha contado cómo se encuentra

Por su parte, Susana Bianca también utilizó las redes sociales para compartir cómo se encontraba tras el accidente. "Llevo horas desvelada, con mucho dolor y asimilando todo", explicó Susana.

"Me sorprende, porque me recetaron cosas con las que debería estar K.O. y en el quinto sueño… Pero no me siento nada bien", confesó la ex concursante de Gran Hermano VIP. Susana, aunque visiblemente afectada, expresó su agradecimiento por estar viva y, a pesar del dolor, trató de mantenerse positiva frente a lo sucedido.

Esperamos que tanto Amor como Susana se recuperen pronto de este desafortunado incidente. Y que, cuando estén listas, puedan contar con más detalle cómo sucedió todo. Mientras tanto, sus seguidores y seres queridos continuarán enviándoles fuerza y apoyo en estos momentos difíciles.