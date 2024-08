Jair Dominguez anuncia la vuelta de 'El Búnquer' tras cargar contra Catalunya Ràdio

Este jueves, el humorista y presentador de 'El Búnquer', Jair Domínguez, ha dado una noticia que ha sorprendido a los oyentes de Catalunya Ràdio. Y es que, el programa que presenta junto a Peyu y a su pareja, Neus Rossell, volverá a la parrilla de la radio catalana tras muchas dudas sobre su emisión.

Hace unos meses, Jair Dominguez explotaba en su cuenta de X sobre la decisión de Catalunya Ràdio de cambiar 'El Búnquer' de franja horaria. Tal y como apuntaba el humorista, el programa pasaría de emitirse a las 21:00 horas para hacerlo en un nuevo y polémico horario: de 13:00 a 14:00 horas.

Este cambio de horario desató la ira de Dominguez. Que no tardó en expresar su descontento en un hilo de Twitter, donde contaba los detalles de este cambio horario para 'El Búnquer'.

“Yo lo supe ayer por la noche, aunque el rumor circulaba desde hace meses. Siempre me he opuesto y así lo he hecho saber a la cadena. Poner este programa a las 13 h, en horario protegido, es nefasto por muchos motivos”, decía Jair Domínguez.

Ahora, Jair Domínguez parece que ha reculado y ha aceptado la decisión de Catalunya Ràdio. Sin embargo, tal y como ya apuntó el humorista, no están dispuestos a cambiar el formato de 'El Búnquer' pese al cambio de horario.

"Bunquerinos, informamos que 'El Búnquer' se seguirá emitiendo a partir del próximo lunes a las 13 h. Tenemos el apoyo de la casa para seguir haciendo lo que hacíamos sin cambiar el registro ni el formato ni nuestra manera de ser. Era lo que pedíamos para poder seguir un año más y así será", apuntaba Jair Dominguez en su cuenta de X.

Sin embargo, y pese a la decisión de Catalunya Ràdio de seguir con el formato original de 'El Búnquer', muchos ponen en duda su continuidad. Y es que cabe recordar que El Búnquer es un programa en el que Peyu, Jair Domínguez y Neus Rossell, sus presentadores, hacen humor negro sobre personajes históricos.

“No podemos decir estas cosas si sabemos que hay niños escuchándonos. Y no quiero dejar de decirlas”, sentenciaba Jair Domínguez meses atrás. Ahora, parece que se ha retractado de sus palabras y ha decidido aceptar el cambio horario propuesto por Catalunya Ràdio.

Con todo esto, solo habrá que esperar al próximo lunes para saber si 'El Búnquer', realmente mantiene su esencia, o si, por el contrario, deberá cambiar su humor para poder acabar la temporada.