Aída Nízar vuelve a la tele y resucita la pesadilla de María Patiño: 'Tu familia…'

Aída Nízar, la polémica exconcursante de Gran Hermano, está de regreso en la pequeña pantalla. Esta vez, lo hace como nueva colaboradora del programa Ni que fuéramos shhh. Una noticia que parece no haber gustado a María Patiño debido a que expresó que Aída la insultaba en las redes: "Tu familia también se expone a ellos".

María Patiño expresa su rechazo hacia Aída Nízar

La fecha de su debut está marcada para el próximo 2 de septiembre. Desde que se dio a conocer la noticia, no han faltado las reacciones, especialmente de una persona en particular: María Patiño.

María Patiño, la conocida presentadora de televisión y periodista, no ha ocultado su incomodidad ante la incorporación de Nízar al programa en el que colabora. Aunque Patiño es una profesional curtida en mil batallas mediáticas, la sola mención de Aída Nízar parece tocar una fibra sensible. La tensión entre ambas figuras no es nueva, y la situación actual no ha hecho más que avivar viejas rencillas.

En una reciente entrevista en el popular podcast Poco se habla, presentado por Xuso Jones, María Patiño habló abiertamente sobre su historia con Aída Nízar. Con un tono que oscilaba entre la frustración y la resignación, Patiño describió la difícil relación que ha tenido con Nízar, no solo en lo profesional, sino también en lo personal.

"Es nombrarla y vamos a tener problemas, acuérdate. A través de las redes sociales he recibido insultos, se mete con tu familia y te sientes… ¿Qué haces? Yo a esa gente no la sigo", confesó Patiño. Dejando claro que la interacción con Nízar ha tenido un impacto profundo en su vida.

Aída Nízar por su parte responde a María Patiño con una sonrisa

La productora 'Fabricantes Estudios', responsable de la realización de Ni que fuéramos shhh, no ha dudado en jugar con la tensión entre Nízar y Patiño. Y así promocionar la llegada de la nueva colaboradora.

En un movimiento que algunos han calificado de provocador, la productora anunció la incorporación de Nízar utilizando una frase que es prácticamente sinónimo de María Patiño: "No dejes de soñar". Esta frase, que Patiño suele emplear para transmitir un mensaje positivo y de esperanza, fue reutilizada en el contexto del anuncio de Nízar.

Lejos de quedarse callada, María Patiño respondió rápidamente con un comentario que dejaba entrever su malestar. "No olvidéis que a veces los sueños se convierten en pesadillas", declaró, en lo que muchos interpretaron como una clara alusión a su reticencia a trabajar junto a Aída Nízar. Las palabras de Patiño, cargadas de ironía, reflejan el rechazo que siente ante la idea de compartir espacio con alguien con quien ha tenido conflictos.

Aída, por su parte, ha expresado: "Ahora sí, comienza el espectáculo. Patiño, Matamoros, Belén Esteban, Sandoval... Aída Nízar llega a Ten", la colaboradora de televisión ha hecho un vídeo mientras disfrutaba montada en una moto de agua.

Es más, Aída ha añadido que: "María Patiño, adoro mi vida, adórala tú", lanzando un claro mensaje para la presentadora del espacio televisivo.

Con la fecha del 2 de septiembre acercándose, las expectativas están al máximo. Los espectadores están atentos al inminente choque de titanes que se avecina en Ni que fuéramos shhh. ¿Será este el escenario de una nueva guerra televisiva o encontrarán ambas profesionales una manera de coexistir en el mismo plató?