Marta Riesco reacciona a la traición de Víctor Sandoval: 'Lo que me fastidia es…'

La relación profesional entre Marta Riesco y Víctor Sandoval ha llegado a un punto de quiebre inesperado en su camino hacia el 'Benidorm Fest'. El colaborador de televisión ha confesado que no quiere presentarse con Marta al concurso musical. Marta, ante dicha traición, ha reaccionado y ha desvelado que "lo que me fastidia es la falsedad de Víctor".

Víctor Sandoval decide no presentarse junto a Marta Riesco al 'Benidorm Fest'

A finales de julio, en la conocida fiesta Ni que fuéramos, Marta y Víctor anunciaron que se presentarían juntos al 'Benidorm Fest'. Participar en este prestigioso evento les daría la posibilidad de representar a España en el certamen más grande de la música europea, Eurovisión.

Sin embargo, el entusiasmo se desmoronó abruptamente. El 12 de septiembre, Víctor Sandoval asistió a la fiesta de presentación de la nueva temporada de TVE.

En medio de la conversación con una trabajadora de la cadena pública, esta le sugirió que reconsiderara su participación en el 'Benidorm Fest'. La trabajadora le aconsejó que se presentara en solitario. “Lo importante es el currículum”, le dijo la trabajadora, una frase que resonó profundamente en la mente de Víctor.

Esa conversación fue el detonante para que Sandoval tomara una decisión que nadie esperaba: se presentaría al Benidorm Fest, pero sin Marta Riesco. "Sé que va a haber malos rollos con Marta Riesco por haber decidido no presentarme con ella al 'Benidorm Fest'", confesó Víctor en su programa.

Marta Riesco reacciona ante la traición de su compañero

Marta Riesco no tardó en reaccionar, expresando su descontento y frustración ante la decisión de Víctor. "Lo que me fastidia es la falsedad de Víctor", confesó la colaboradora de televisión al ver a su compañero.

"Víctor no me ha querido enseñar la canción, ¿cómo me voy a preparar así durante el verano?", comentó Marta. Mientras Víctor la acusaba de no haberse preparado adecuadamente durante el verano, Marta aseguraba que sin conocer la canción, era imposible ensayar y estar lista para el evento.

"Para él ha sido determinante que en Televisión Española le hayan recomendado presentarse en solitario", confesó Marta. Y es que aún no logra comprender del todo el motivo de este cambio radical en su compañero.

Durante la última emisión de Ni que fuéramos se reveló un dato que cambió la percepción de los espectadores. La persona que aconsejó a Víctor trabajaba en el equipo de prensa de TVE, pero no formaba parte de la organización del 'Benidorm Fest'. Esto generó muchas dudas entre los compañeros de plató, quienes preguntaron a Víctor por qué realmente decidió abandonar a Marta en esta aventura.

Ante las preguntas insistentes, Víctor finalmente confesó: "No me siento cómodo si voy contigo". La sinceridad de esta declaración dejó claro que la verdadera razón era personal. Víctor no se sentía seguro participando junto a ella, y prefería afrontar el reto en solitario, confiando en que sus posibilidades de éxito serían mayores.

Aunque Víctor Sandoval ha dejado clara su postura y su decisión parece firme, la posibilidad de una reconciliación no está completamente descartada. Marta Riesco tiene experiencia en estos concursos, ya que en el pasado intentó representar a España en Eurovisión con el grupo Ilegal. Esta experiencia podría haber sido un punto a favor de ambos si hubieran decidido continuar como equipo.

A pesar de la ruptura, hay quienes creen que ambos podrían tener una gran oportunidad en el 'Benidorm Fest' si se reconcilian. Sin embargo, con las tensiones actuales y la reciente traición, parece difícil que este escenario se materialice.