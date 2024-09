Kiko Matamoros confiesa sus sentimientos hacia Ana María Aldón: ‘Yo creo que…’

Kiko Matamoros ha aprovechado su trabajo como colaborador en Ni que fuéramos para referirse al que fuera rostro habitual de diferentes programas de Telecinco. El programa que presenta María Patiño se fijaba en la situación actual de Ana María Aldón, expareja de José Ortega Cano.

La andaluza comenzó una carrera televisiva tras su participación en la edición de 2020 de Supervivientes. Después de un tiempo como tertuliana en espacios como Fiesta o Mediaset Night Fever, Ana María se veía apartada de la pequeña pantalla.

“Me da un poquito de pena”, afirmó Kiko Matamoros refiriéndose a la situación actual de la ex de Ortega Cano. “¿Te da pena?”, preguntaba María Patiño queriendo asegurarse de lo que acababa de escuchar. Entonces el colaborador se reafirmaba en su respuesta.

Kiko Matamoros sorprende al ponerse en la piel de Ana María Aldón

Tras esto la presentadora de Ni que fuéramos proponía al colaborador que comprara alguna de las prendas que Aldón vende en redes sociales. La respuesta de Matamoros no se hacía esperar: "¿para qué quiero yo una bata de esas?".

La gallega, consciente de que Kiko no usaría ese tipo de prendas le sugirió que podría comprar algo de ropa para regalar a una amiga. “A una amiga, para perder una amiga”, dejaba caer poco después con ironía Kiko.

Fuera de la televisión desde hace un tiempo, la ex de Ortega Cano se veía en la obligación de dar explicaciones sobre su situación tras meses de rumores. Durante la pasarela de Ponferrada, a la que acudía la semana pasada de la mano de su firma de ropa, aclaraba cuál es su situación en estos momentos.

"No tengo un gran imperio, pero a mí no me falta lo mío. Nadie me regala nada", aseguraba ante los micrófonos de los reporteros hasta allí desplazados.

"Tampoco he sido de grandes viajes, de grandes lujos", añadía. "Yo pago mi hipoteca como todo el mundo y estoy al corriente de todos los pagos", concluía sobre su economía.

La ex de José Ortega Cano, cuestionada por vender ropa desde su web

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aldón promociona cada una de las prendas que tiene a la venta. Una tienda online en la que Ana María promete "ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad. Donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud".

Una emocionante aventura, en palabras de la diseñadora, que en estos momentos le sirve para estar al corriente de todos sus pagos.