Kiko Matamoros destapa el turbio suceso que vivió Carmen Borrego: ‘La guerra de…’

Kiko Matamoros tuvo ocasión este miércoles de relatar un suceso que vivió al lado de Carmen Borrego. Ni que fuéramos abordó ayer la entrevista que Paola Olmedo ha concedido a una revista y en la que destapa el porqué de su distanciamiento con la hermana de Terelu Campos.

Tras escuchar el testimonio de Pipi Estrada, Kiko Matamoros tomaba la palabra para recordar una desagradable situación que vivió en un plató de Telecinco. En concreto fue cuando ambos trabajaban en Viva la Vida cuando el marido de Marta López Álamo presenció una discusión entre Borrego y su hijo.

Matamoros explicaba que la hija de María Teresa Campos y Jose María Almoguera tuvieron una discusión a la vista de todos. Sin entrar en más detalles, el tertuliano dejaba claro que el enfrentamiento llegó a un punto en el que él estaba decidido a intervenir.

Kiko Matamoros fue testigo de un desagradable enfrentamiento entre Carmen Borrego y su hijo

Sin embargo, alguien del equipo del programa le cogió del brazo y lo frenó en seco. Una situación “desagradable y de máxima tensión”, aseguraba Matamoros. El madrileño, además, explicó que se produjo en un momento en el que la familia mantenía una “guerra con Alejandrita”.

Unas palabras con las que hizo referencia a la hija de Terelu Campos quien, al parecer en aquel entonces, mantenía una relación tóxica que preocupaba a la familia.

#NiQueFuéramos4S | HABLA LA EX NUERA DE POTOTA

Las declaraciones de Kiko Matamoros ponen de manifiesto que el enfrentamiento entre José María Almoguera y su madre viene de atrás. Un distanciamiento que no se ha producido de un día para otro y del que han sido testigos muchas personas que trabajan en Telecinco.

En la entrevista concedida en exclusiva por Paola Olmedo a la revista Semana la esteticién habló de algo que hizo su exsuegra. Según ella, Carmen Borrego vendió la exclusiva de que iba a convertirse en abuela sin el consentimiento de su hijo ni el de la entonces pareja de este.

Carmen Borrego ha reaccionado a la entrevista de Paola Olmedo

Paola reconoce que no podrá nunca perdonar lo que Carmen hizo. La hermana de Terelu, por su parte, ha negado que no pidiera permiso a su exnuera y a su hijo para anunciar la feliz noticia.

Lo cierto es que la reciente publicación en la que Paola Olmedo es portada ha enfadado “muchísimo” a Carmen Borrego. Un año después del fallecimiento de María Teresa Campos y en plena crisis con su hijo, la colaboradora no esperaba este nuevo mazazo.

“Para mí es duro volver al trabajo con este tema. He leído por encima la entrevista y solo quiero decir que la única que no se ha sorprendido he sido yo”. Eran las palabras de Carmen, quien entraba este miércoles por teléfono en el espacio Vamos a Ver de Telecinco.