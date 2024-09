La traición de Paola Olmedo que Carmen Borrego no puede perdonar: ‘Necesito ver a…’

Carmen Borrego atraviesa un momento difícil debido a la tensa relación con Paola Olmedo, la madre de su nieto. Se siente profundamente herida y traicionada porque la joven le impide ver al pequeño. Por su parte, la hermana de Terelu Campos asegura que siempre ha tratado bien a Paola y no entiende el porqué de esta situación.

Durante su participación en Vamos a ver, Carmen Borrego expresó su tristeza y frustración. Afirmó que la relación con su nieto depende en gran medida de su hijo, José María Almoguera, pero ella siempre estará dispuesta a acercarse. “Reclamo mi papel de abuela y necesito ver a mi nieto”, declaró con firmeza.

Carmen Borrego añadió que su nieto no tiene la culpa de nada y que merece conocer y tener relación con su abuela. A pesar de las circunstancias, sigue enviando regalos para el niño, aunque José María no los acepta. Esta situación le causa un profundo malestar, pues siente que se le está negando un derecho fundamental como abuela.

Paola Olmedo, por su parte, parece haber cortado cualquier vínculo con la familia Campos. Sin embargo, no ha dudado en dar una exclusiva sobre el clan. Esta actitud de Paola Olmedo no sorprende a Carmen, quien comenta que siempre supo que eventualmente hablaría en público.

Carmen Borrego afirma que Paola Olmedo está mintiendo

Carmen, a pesar de todo, se mantiene firme en su decisión de no hablar mal de Paola Olmedo. Reconoce que Paola tiene derecho a expresar su versión, pero subraya que no tiene derecho a mentir. “Las mentiras tienen las patitas muy cortas”, sentencia Carmen, dejando claro que no tolerará falsedades sobre su persona.

En la entrevista publicada por la revista Semana, Paola acusa a Carmen de haber vendido la noticia de su embarazo sin su consentimiento. Carmen refuta esta afirmación de manera contundente, explicando que todo se hizo con el visto bueno de Paola. Según Carmen, lo único que cambió fue que Paola y José María decidieron no aparecer en la exclusiva a último momento.

Carmen insiste también en que nunca habría vendido la noticia del embarazo sin el permiso de los padres. Explica que, como abuela, tenía derecho a hablar del tema, pero jamás lo habría hecho sin la autorización de Paola y José María. Estas declaraciones dejan claro que Carmen siente que ha sido injustamente acusada.

Carmen Borrego sigue el consejo de María Teresa Campos

Al final de su entrevista, Paola deja abierta la posibilidad de dialogar con Carmen si fuera necesario. Carmen responde a esta oferta con una referencia a los consejos de su madre, María Teresa Campos. “A mí mi madre me dijo que en la vida lo más importante es dialogar y no odiar”, comenta Carmen, sugiriendo que, a pesar de todo, está dispuesta a hablar.

Este conflicto familiar ha puesto a Carmen Borrego en una posición difícil. Su amor por su nieto es inquebrantable, y aunque la situación actual es dolorosa, Carmen parece dispuesta a seguir luchando por su derecho a estar en la vida del pequeño. Mientras tanto, la tensión con Paola Olmedo sigue siendo un tema delicado y no parece que se resuelva pronto.