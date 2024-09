El disgusto de Víctor Elías por culpa de la reina Letizia: ‘Una relación muy…’

Víctor Elías ya última los últimos preparativos para su gran boda con Ana Guerra, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Un enlace donde la invitada principal es la reina Letizia, quien acaba de dar un gran disgusto al actor y músico. Fuentes cercanas a la Zarzuela descartan la presencia de la reina en la boda, ya que aseguran que no tienen “una relación muy estrecha”.

Víctor y Letizia son primos segundos y, como tal, la pareja decidió invitar a la consorte a presenciar su gran día. No obstante, a pesar de haber recibido la invitación, la reina no estará presente. No solo porque no mantengan relación, sino porque ese día tiene un compromiso ineludible: el 19 cumpleaños de Leonor.

La reina Letizia le da un disgusto a Víctor Elías justo antes de su boda

Víctor Elías sabía que no iba a ser fácil lograr que la reina Letizia acudiera a su boda con Ana Guerra el 31 de octubre. A pesar de ello, hasta la Zarzuela llegó la invitación de los novios confiando en que la consorte accediera a ir. “Por todo lo que me ha contado Víctor sobre Letizia, es una tía tan guay y tan normal”, afirmó Ana.

No obstante, Letizia ha sido la culpable de que Víctor se lleve un disgusto antes de su boda. Según fuentes de la Zarzuela, Elías y la reina no tienen “una relación muy estrecha”. Por lo que, a pesar del parentesco familiar, la mujer de Felipe no irá a la boda como una invitada más.

Además, existe otro motivo de más peso que le impide a Letizia complacer a su primo segundo. El mismo día en que Víctor y Ana se den el ‘sí, quiero’, es el cumpleaños de la princesa Leonor. La heredera cumple 19 años, por lo “es presumible que doña Letizia quiera pasar esa fecha con su hija”, afirma la fuente.

A pesar de ello, el novio no piensa tirar la toalla y ha puesto a su familia a trabajar para intentar convencer a Letizia. Jesús Ortiz, padre de la reina, así como otros miembros de la familia están invitados, por lo que Víctor no pierde la esperanza.

Así habló Víctor Elías sobre su relación con la reina Letizia

Lo cierto es que no es la primera vez que sale a la luz la escasa relación que hay entre Víctor y la reina Letizia. La propia Ana ya confesó que “Víctor no tiene el WhatsApp de doña Letizia”, y que la invitación la haría llegar una tía de Elías. Lo que confirmaba el distanciamiento entre ellos.

También el actor de Los Serrano confesó que hacía tiempo que había perdido el contacto con ella. No obstante, sí guarda buenos momentos vividos juntos cuando coincidían en las reuniones familiares. De ahí que le hablara a la cantante de Operación Triunfo de cómo era Letizia en la intimidad: “una tía guay y normal”.

Víctor siempre ha tratado con normalidad su parentesco con la reina Letizia y no ha dudado a la hora de defenderla. “Es una crack, coger esa responsabilidad no es fácil y ella está sabiendo hacerlo”, manifestó hace unos años.

Es por ello que no ha dudado a la hora de invitarla a su boda con Ana Guerra. Una boda a la que le falta muy poco para celebrarse y cuya lista de invitados ha supuesto un quebradero de cabeza en los novios.

De hecho, algunas de las caras más conocidas de la mítica serie de Telecinco se han quedado fuera de la lista de invitados. Ahora, ha sido la reina quien ha pasado a engrosar el número de rostros que no compartirán con Víctor y Ana su gran día.