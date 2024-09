Marta Riesco llama a Manu Tenorio por teléfono y ocurre algo que nunca hubiera pensado

El mundo de la televisión ha vuelto a ser escenario de un episodio de tensión mediática. Y esta vez con el cantante Manu Tenorio y Marta Riesco como protagonistas.

Y es que la colaboradora de televisión intentó ponerse en contacto con el cantante, un acto que al músico no le gustó nada. Manu Tenorio le hizo un gran desplante a Marta Riesco en pleno directo y ella ha reaccionado al respecto.

María Patiño corta la conexión ante la agresión hacia Aída Nízar

El programa Ni que fuéramos vivió un momento de gran expectación cuando Aída Nízar fue enviada como corresponsal a Sanlúcar de Barrameda. Fue allí para cubrir una polémica situación de “inquiokupas” en la propiedad de Tenorio. Sin embargo, lo que comenzó como una simple cobertura informativa acabó convirtiéndose en una polémica escena cuando los vecinos agredieron a Aída Nízar.

La tensión fue tal que María Patiño se vio obligada a cortar la conexión en directo. La presentadora prefirió poner fin al enlace antes de que las cosas se salieran de control. Así salvaguardando la seguridad de Aída Nízar y el respeto a los vecinos.

Tras este momento de alta tensión en el programa, Marta Riesco decidió dar un paso adelante y tratar de obtener declaraciones del propio Manu Tenorio. Marta no dudó en tomar la iniciativa para tratar de contactar directamente con el cantante, algo que no resultaría tan sencillo como ella esperaba.

“Mira, vamos a llamarle”, comentó Marta en pleno directo, mostrando su disposición a obtener la versión de Tenorio sobre lo sucedido con los “inquiokupas”. Riesco también aprovechó para revelar un detalle curioso que captó la atención de todos sus compañeros en el plató.

“Lo conocí en un programa y me mandó unos mensajes por Instagram”, confesó, aunque rápidamente aclaró que dichos mensajes no tenían nada de particular. “Mensajes en plan normal”, explicó, respondiendo a la inevitable curiosidad de sus compañeros que le preguntaron sobre la naturaleza de esos mensajes.

Marta Riesco reacciona al saber que Manu Tenorio la ha bloqueado

A pesar de la relación amistosa que Marta creía tener con el cantante, el intento de comunicación no salió como esperaba. “Bueno, me acaba de colgar”, confesó Marta al aire, evidenciando su sorpresa y decepción por la fría reacción del cantante.

Lejos de rendirse, Marta decidió seguir adelante con su misión de obtener declaraciones de Tenorio. “Voy a mandarle un WhatsApp”, anunció con decisión. Minutos después, Marta regresó al set con novedades sobre su intento de contacto: “Nos hemos intentado poner en contacto con Manu Tenorio, nos ha colgado dos veces”, explicó con cierto fastidio.

Finalmente, Marta compartió cómo, tras varias llamadas fallidas, decidió presentarse de manera más formal. “Le he dado las buenas tardes, le he dicho que estábamos en directo, él me ha dicho que no hace declaraciones. Cuando le he insistido, me ha bloqueado”, reveló Marta, claramente molesta por la actitud del cantante.

“Me parece que se pueden hacer las cosas de otra forma”, explicó Riesco. Subrayando que no entendía cómo alguien que en el pasado había buscado la atención mediática para promocionar su música, ahora se negaba a dar declaraciones.

“No entiendo a la gente así”, continuó Marta. “Gente que te llama en convocatorias para que vayan a sus lanzamientos de música, luego, cuando te pones en contacto con ellos, te bloquean”, añadió. Haciendo evidente su frustración por el comportamiento de Tenorio.

Lo que está claro es que el asunto de los “inquiokupas” en la casa de Manu Tenorio seguirá dando de qué hablar. Mientras tanto, Marta Riesco ha dejado claro que, aunque no obtuvo la respuesta que buscaba, no se rendirá tan fácilmente ante los desplantes. La periodista continuará su trabajo con la misma determinación que la caracteriza.