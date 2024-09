Giro de 180º en la vida de Eva González tras dejar atrás a Cayetano Rivera: ‘Estoy…’

Eva González ha vuelto al foco mediático tras la presentación de la nueva temporada de La Voz, programa que ella misma conduce. Una ocasión que ha aprovechado para hablar sobre su faceta profesional, en una reciente entrevista con Europa Press.

Eva González ha aprovechado el momento para abrirse y compartir detalles sobre su vida personal. Y la presentadora ha confesado que tras dejar atrás a Cayetano Rivera su vida está en paz: “Estoy feliz”.

Eva González explica qué relación mantiene con sus compañeros de La Voz

Con una sonrisa y la serenidad que tanto la caracteriza, Eva González comenzó hablando sobre el ambiente en La Voz. Dejando entrever que este año ha habido algunas diferencias en comparación con temporadas anteriores. Y uno de los detalles más curiosos que desveló es la ausencia de un grupo de WhatsApp entre el equipo de la nueva edición.

“Ha habido grupo de WhatsApp otros años, pero este año no. No sé si ellos tienen uno, a mí no me han metido”, confesaba con un toque de humor. A pesar de esto, Eva González no dejó duda de que mantiene una excelente relación con sus compañeros, destacando la camaradería que ha surgido tras años de convivencia en el plató.

Cuando le preguntaron con quién ha pasado más tiempo fuera del trabajo, la presentadora no dudó en mencionar a dos nombres muy queridos del programa: Antonio Orozco y Pablo López. “Yo creo que con quien más he estado por ahí ha sido con Antonio Orozco y Pablo López”, revelaba.

Aunque la relación con ellos es más cercana, también dejó claro que, en realidad, se lleva bien con todo el equipo. “Realmente al final son muchos años conviviendo con ellos y al final pues hacemos amistad, inevitablemente, compartimos muchas horas”, confesó.

La presentadora explica cómo se encuentra sentimentalmente en la actualidad

Pero lo que realmente llamó la atención de la entrevista fue cuando Eva González habló sobre su situación sentimental actual. Tras el mediático divorcio de Cayetano Rivera, muchos se han preguntado cómo se encuentra la presentadora en este nuevo capítulo de su vida.

Lejos de mostrarse afectada o ansiosa por iniciar una nueva relación, Eva se mostró completamente en paz consigo misma y con su vida en soltería. “Yo realmente no lo he sentido nunca así necesario. Para mí no ha sido nunca”, confesaba, refiriéndose a la necesidad de estar en una relación amorosa para sentirse plena.

Estas declaraciones sorprenden y al mismo tiempo inspiran. “Que me ha llegado el amor y me he enamorado, pues mira, lo he vivido. Que llega y me enamoro, pues oye, lo viviré, pero no es una prioridad de verdad para nada”, comentó.

Lo que realmente destacó fue su sentimiento de plenitud y bienestar personal, algo que ha alcanzado en su vida actual. Lejos de las ataduras sentimentales que muchos esperan que busque tras su divorcio.

“Yo estoy muy a gusto como estoy. Me siento plena, me siento feliz y me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres”, expresó con una sinceridad que no dejó lugar a dudas.

En cuanto a Cayetano Rivera, el diestro ha mantenido un perfil más discreto tras su separación. Mientras tanto, Eva sigue triunfando en su carrera profesional y demostrando que la felicidad no depende de estar en pareja. Su felicidad reside en estar en paz consigo misma.