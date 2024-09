Agreden a Aída Nízar y María Patiño explica el motivo: 'Me han escupido y…'

La polémica siempre parece seguir de cerca a Aída Nízar, y esta vez no ha sido diferente. La colaboradora ha sido enviada como corresponsal para cubrir la okupación de la casa de Manu Tenorio en Sanlúcar de Barrameda. Aída ha confesado a María Patiño que ha sido agredida en el vecindario del cantante y se ha explicado el motivo: "Me han escupido y rociado con lejía".

Aída Nízar viaja hacía Cádiz para ir a la casa de Manu Tenorio

Como parte del equipo del programa Ni que fuéramos, Aída fue designada para acercarse a la urbanización donde se encuentra la vivienda afectada. El objetivo de Aída era contactar tanto con los vecinos de la zona como, si era posible, con los propios okupas que actualmente ocupan la casa de Tenorio. Sin embargo, lo que prometía ser un simple reportaje en el lugar, terminó convirtiéndose en un incidente cargado de tensión.

Desde el inicio del reportaje, Aída ya marcaba el tono dramático que caracterizan sus intervenciones. "El calvario que está pasando Manu Tenorio les puede pasar a cualquiera de ustedes", afirmaba.

Y se ha dirigido tanto a los televidentes como a los presentes en la urbanización. Pero las cosas rápidamente tomaron un giro inesperado cuando algunos vecinos del lugar comenzaron a mostrar su incomodidad ante la presencia de Nízar y su equipo de grabación.

En el vídeo emitido por el programa, se escucha a uno de los vecinos decir con evidente molestia: "Aquí dentro no podéis estar. Que no tenéis derecho a venir aquí", rechazando rotundamente la presencia de la colaboradora.

El ambiente se caldeó aún más cuando una de las vecinas de la urbanización decidió tomar cartas en el asunto de manera física. Con una manguera en mano, comenzó a rociar con agua a Aída mientras exclamaba: "¡Que te vayas fuera, aquí no puedes estar!", en un claro intento por ahuyentar a la reportera.

La reacción de Aída, como era lógico, no se hizo esperar. "Nos están mojando, así nos reciben en Sanlúcar", se le escucha decir mientras trata de mantener la compostura en medio del percance. La situación no solo involucró a Nízar, sino también al equipo de grabación, ya que otra vecina intentó evitar que el cámara capturara las imágenes.

Aída se pone en contacto con la policía

El caos creció hasta el punto en que tanto Aída como el cámara se vieron obligados a llamar a la policía. Frente a los agentes, Aída denunció haber sido agredida, y con su habitual tono dramático, declaró: "He sido agredida y quiero denunciar a esa señora". El momento fue capturado en directo, mostrando una escena de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras la emisión del reportaje, la polémica continuó en los platós. María Patiño, otra de las grandes figuras del programa, no tardó en interrogar a Aída sobre lo sucedido. "Lo de la pierna no lo entiendo", comentó Patiño, buscando aclarar algunos detalles que no habían quedado del todo claros en la emisión.

A lo que Aída respondió: "Me han recibido rociada de lejía. Me han rociado con una manguera, me han escupido… ¿Y todo por qué? Porque esta comuna está a favor de los inquiokupas que están en la casa de Manu Tenorio".

Ante esto, María Patiño, intentando mantener la calma y aclarar la situación. "¿Tú alegas que los vecinos están a favor de las personas que okupan presuntamente la casa de Manu Tenorio?", preguntó María. Aída, sin titubear, respondió: "Efectivamente, Manu Tenorio está viviendo un auténtico calvario".

Las declaraciones de Aída han causado un gran revuelo tanto en los medios como entre los espectadores. La mayoría de los espectadores apoyan la postura de Nízar y simpatizan con el difícil momento que está viviendo Manu Tenorio. Esperemos que esta situación no se agrave en las próximas horas.