Raquel Bollo toma una decisión que sorprenderá mucho a Kiko Rivera e Irene Rosales

Raquel Bollo ha vuelto a ser noticia, esta vez por una determinación que ha dejado boquiabiertos a muchos, incluidos Kiko Rivera e Irene Rosales. A pesar de los rumores de distanciamiento con la familia Pantoja y especialmente con Isabel, ha tenido un inesperado gesto de apoyo público a esta. Una actitud que evidencia su postura: que, pase lo que pase, siempre respaldará a la tonadillera ante las críticas.

El apoyo de Raquel Bollo a Isabel Pantoja llega en un momento delicado para esta por las tensiones dentro de su clan. Sin embargo, tiene muy claro en qué lado se posiciona.

Raquel Bollo decide apoyar a la madre de Kiko Rivera

Durante un evento relacionado con el mundo de la moda, Raquel Bollo ha sorprendido a los periodistas al volver a hablar positivamente de Isabel. Algo que podría no haber sido esperado por Kiko Rivera ni Irene Rosales, dados los rumores sobre un distanciamiento.

En concreto, se le ha preguntado a ella sobre los rumores que indican que la cantante podría estar pensando en mudarse a Madrid. Y ella no ha dudado en contestar y mostrar su total apoyo a aquella.

Ha dicho: “No tengo ni idea, pero si se muda a Madrid, yo encantada. Pienso que hace mucho tiempo que ella tendría que estar en Madrid”, declaró.

Según ella, Isabel ha llevado una vida muy tranquila en su finca Cantora. Pero vivir en la capital podría ser una excelente opción para la cantante, quien siempre ha sido conocida por sus pocas apariciones en fiestas.

A lo que ha añadido: “Si viene, no esperéis verla en saraos ni en fiestas, porque va a hacer la misma vida que antes, tranquila. Saldrá a comprar al supermercado que le encanta, pero no creo que vaya con piña ja, ja, ja. Vivir en Madrid le va a venir muy bien”.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus declaraciones ha sido su sutil ataque. Un ataque que muchos han interpretado como dirigido a los detractores de Pantoja, incluyendo a su hija, Isa Pantoja. Y es que Raquel ha afirmado: “Tengo maravillosos recuerdos de Cantora”.

“Pero también veo cosas que digo: «Esto, ¿de dónde ha salido?». Porque no es así o porque no lo he visto. Cada uno cuenta el cuento a su manera y otros lo cuentan, porque se lo inventan”. Es más, ha expuesto: “Cuando tú quieres a alguien, tienes que respetar sus tiempos y sus decisiones”. Todo un zasca.

El papel de Raquel Bollo en el clan Pantoja

Esta defensa pública de Raquel Bollo demuestra una vez más su lealtad a Isabel. A pesar de los conflictos que han sacudido al clan Pantoja, ella ha dejado claro que su apoyo hacia la cantante es incondicional. Sabe de qué lado se posiciona siempre.

Esta decisión de la sevillana de volver a defender públicamente a la artista no pasará desapercibida para Kiko Rivera e Irene Rosales. Especialmente, para él, que ha sido muy crítico con su madre en el pasado y que se lleva muy bien con los hijos de Bollo.