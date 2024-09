Jorge Javier Vázquez, emocionado y muy feliz, da la última hora sobre Mercedes Milá

Jorge Javier Vázquez se reencontró con su buena amiga Mercedes Milá el pasado sábado, 7 de septiembre. Ambos periodistas acudieron a la ceremonia de clausura del FesTVal de Vitoria 2024, un escenario en el que volvieron a poner de manifiesto su buena relación.

El presentador de Gran Hermano reconoció que le había gustado estar en la citada gala. Jorge Javier Vázquez ha recordado en el blog semanal que escribe en Lecturas que para él fue un subidón encontrarse con la periodista catalana. De Mercedes Milá, además, destacó que “contribuyó a fomentar el show”.

Cabe recordar que la que también fuera presentadora del popular reality de Telecinco confesó algo que dejó descolocado a Jorge Javier. Milá, seguidora del citado concurso, reconoció no haber visto la primera gala de GH 2024, emitida el pasado jueves, 5 de septiembre.

Jorge Javier Vázquez ha confesado algo sobre su gran amiga

“¿Cómo has vivido este éxito de la vuelta de Gran Hermano?”, le preguntaba un reportero a la veterana comunicadora. “No he vivido el éxito de nadie”, respondía ella sin titubear.

Una respuesta ante la que Jorge Javier, gran admirador de Mercedes, intentó quitarle importancia. “Ella tiene ya mucho éxito, entonces, ¿para qué va a vivir el de los demás?”, zanjó el de Badalona.

Dejando claro que su contestación daría después que hablar, Mercedes aclaró que “todavía” no ha “vivido Gran Hermano” por no haber tenido tiempo. Tras ser informada de que el espacio había vuelto con buenos datos de audiencia, Mercedes Milá se mostró feliz: “¿Ah, sí? Pues me alegro infinito”.

Durante el encuentro de ambos presentadores, Jorge Javier reconoció la buena relación que mantienen. “Mercedes y yo tenemos una relación de admiración desde hace muchos años. Ella siempre me premia con su cariño”, reconocía Vázquez.

“¿Cómo no nos vamos a caer bien si encima somos catalanes? Ella es la maestra y yo, el que viene detrás”, añadió. A continuación tomó la palabra Mercedes quien reconoció estar muy “contenta” porque había sido él quien había tomado su relevo al frente del reality.

La complicidad entre Mercedes y Jorge Javier viene de muy atrás. La presentadora le dio el testigo de Gran Hermano, uno de sus mayores éxitos profesionales y ambos han compartido multitud de entrevistas y charlas frente a las cámaras.

Jorge Javier Vázquez y Mercedes Milá, muy cómplices

Precisamente Milá fue la última invitada que pisó el plató de Sálvame Deluxe antes de su cancelación definitiva. Una ocasión que la comunicadora aprovechó para dedicar unas cómplices palabras al que fuera su presentador.

“Hablo con Jorge a diario, ahora mismo he estado hablando… Te echo de menos, eres un cabrón por no estar aquí”, comenzó diciendo Mercedes Milá.

A continuación, el desaparecido espacio de Mediaset realizó un emotivo homenaje a su relación profesional y de amistad con un vídeo de los mejores momentos protagonizados por ambos. Fue tras la emisión del vídeo cuando Mercedes Milá definió a Jorge Javier. “Es un maestro”, reconoció.