Miguel Lago le confiesa a Sonsoles Ónega el secreto más íntimo y personal de su mujer

En la última entrega del programa Y ahora Sonsoles, conducido por Sonsoles Ónega, Miguel Lago se ha convertido en el centro de atención. Lo ha hecho al compartir una revelación muy personal sobre su vida y la de su esposa, Laura Abella.

Durante la emisión, el humorista ha abierto su corazón y ha sorprendido a todos con un relato íntimo sobre su experiencia para convertirse en padres. Y todo tras haberse sometido a una vasectomía. Esta confesión ha dejado boquiabiertos a los espectadores y, en especial, a Sonsoles Ónega.

Miguel Lago hace una confesión muy íntima

Todo ha comenzado cuando una invitada, Teresa, ha compartido su dura travesía de 20 años y un gasto de más de 200.000 euros para poder cumplir su sueño de ser madre. La historia de ella ha impactado tanto a Miguel Lago que ha decidido hablar de su propia experiencia. En ese momento, el humorista ha sentido la necesidad de desahogarse y contar cómo, a pesar de haberse sometido a una vasectomía, él y su mujer consiguieron agrandar la familia.

Él ha comenzado explicando: “Mi hija pequeña fue por in vitro y me costó 20.000 euros”. Una cifra considerable que lo ha llevado a hacer una reflexión con su característico humor.

Así, ha expuesto: “Cuando iba al parque no la dejaba subir a los toboganes. Porque no es lo mismo que se te caiga un niño que no te ha costado gran cosa, que uno que te ha costado 20.000 euros”.

Este comentario, aunque jocoso, escondía una realidad profunda. Ni más ni menos que los sacrificios y dificultades que enfrentaron él y su esposa para poder tener más hijos.

Miguel Lago da más detalles de su arduo camino en la paternidad

Miguel Lago también ha desvelado otro detalle impactante: “Todo vino a raíz de una vasectomía que no me tenían que haber hecho. No era reversible”. Con esta confesión, ha puesto de relieve el error que afectó su vida y cómo complicó los planes de la pareja para ampliar su familia.

Después de este procedimiento, que no pudo revertirse, Miguel y Laura decidieron recurrir a la fecundación in vitro para poder tener más hijos. A pesar de los contratiempos, finalmente lograron tener a su hija pequeña, un proceso que les dejó huella tanto emocional como económicamente.

Pero la historia no termina ahí. Lago ha continuado relatando a Sonsoles cómo, tras el nacimiento de su hija pequeña, tomaron la decisión de adoptar a otro hijo, agrandando más su familia. Con humor y sinceridad, ha expresado lo que ha supuesto para ellos este camino: “Quisimos tener tres y llegó el adoptivo, sigo soltando billetes”.

El testimonio de Miguel en el programa de Sonsoles Ónega ha mostrado su lado más vulnerable, y también ha revelado el fuerte vínculo que tiene con su esposa, Laura Abella. A lo largo de su intervención, no ha dejado de destacar el papel fundamental que ella ha jugado en este proceso. Y como, juntos, han superado cada obstáculo que les ha presentado la vida.

Esta experiencia, lejos de debilitarlos, ha reforzado su relación, convirtiéndolos en un equipo unido ante las adversidades. Aunque la pareja ha pasado por momentos difíciles, han logrado salir adelante y construir una familia llena de amor y complicidad.