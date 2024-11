Reaparece Fran Redondo, nieto de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz: 'No tengo…'

Isa Pantoja está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su esposo, Asraf Beno. Esta noticia llega justo en la semana en que Isa cumple 29 años y en un momento tenso para la familia Pantoja, tras su polémica aparición en el programa ¡De viernes!. Fran Redondo, nieto de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz, ha reaparecido para hablar de Isa Pantoja y ha comentado que: "No tengo relación con ella".

La reacción de los familiares no se ha hecho esperar. Kiko Rivera, hermano de Isa, se ha pronunciado con un inédito mensaje de felicitación en sus redes sociales, sorprendiendo a muchos.

Pero, el comentario más inesperado viene de Fran Redondo quien se ha convertido en una figura cada vez más presente en redes tras la muerte de su abuelo en septiembre. Fran se ha posicionado, involuntariamente, como una especie de vocero de la familia, ofreciendo información y hasta compartiendo fotos inéditas del exalcalde de Marbella.

Reaparece Fran Redondo, nieto de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz

Hoy, Fran Redondo está en el radar de sus más de 4,000 seguidores en Instagram. Desde esta plataforma, el joven comparte detalles de su vida, responde preguntas y mantiene una interacción cercana. Aprovechando esta cercanía, uno de sus seguidores le lanza una pregunta directa sobre Isa Pantoja: "¿Felicitaste a Chabelita por su futura maternidad? Casi llega a ser tu tía".

La respuesta de Fran no se hace esperar y, fiel a su estilo, contesta con sinceridad. "No tengo relación con ella, pero bueno... Me alegro de todo lo bueno que le pase a todo el mundo, así que mis felicitaciones a ella", comenta en un breve vídeo.

Fran parece no tener reparos en hablar de Isa Pantoja, aunque deja claro que no existe un vínculo entre ambos. No obstante, sus seguidores no se detienen y lanzan una segunda pregunta que toca un tema más sensible: Isabel Pantoja, la madre de Isa y exnovia de su abuelo, Julián Muñoz.

Al ser cuestionado sobre si se habla de la tonadillera en su casa, Fran Redondo responde con humor: "Ha sido poner el nombre este y empezar a llover. Con eso te lo digo todo", dice antes de soltar una risa que deja claro que no pretende alimentar más controversia.

Fran Redondo no tiene reparos en hablar de la familia Pantoja

Con sus palabras, Fran deja clara su postura. Mientras no tiene problema en felicitar a Isa Pantoja por su embarazo, prefiere evitar tocar el tema de Isabel Pantoja. Para él, la relación con la familia Pantoja está limitada a la cortesía y a una distancia prudente.

Aunque su reciente exposición mediática y la interacción continua con sus seguidores en redes le otorgan una creciente popularidad, Fran sabe bien hasta dónde llegar en sus respuestas.

Para quienes le siguen, Fran Redondo representa una voz fresca y sin filtro, alguien que no teme hablar, pero que sabe mantener ciertos límites. Con el embarazo de Isa Pantoja y la respuesta peculiar de Fran, el clan Pantoja vuelve a estar en el centro de la atención.