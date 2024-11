Kiko Matamoros deja KO a Marta Riesco destapando su secreto: ‘Tiene una…’

Kiko Matamoros ha sacudido el mundo del corazón con sus recientes declaraciones sobre Marta Riesco. Durante una entrevista en el pódcast Chico de Revista, el colaborador ha hablado sobre la reportera, destapando un secreto que ha dejado a todos boquiabiertos. Según él, Marta Riesco tiene una “necesidad de protagonismo” y “un complejo de inferioridad” que debería tratar con un especialista.

El colaborador de Ni que fuéramos no se ha guardado nada sobre su opinión de Marta Riesco. La ha descrito como una gran reportera de calle, pero que no se desenvuelve bien en el plató. Estas revelaciones han causado gran revuelo, abriendo un debate sobre la personalidad y las habilidades profesionales de Marta.

La relación entre ambos se remonta a sus coincidencias en televisión. Aunque siempre se han mostrado cordiales, Matamoros ha dejado claro que percibe un lado oscuro en Riesco. En sus palabras, ella tiene “un punto de agresividad” y una “necesidad de protagonismo” que le impide conectar con sus compañeros en el plató.

Kiko Matamoros destapa el secreto de Marta Riesco en televisión

En la entrevista concedida al pódcast Chico de Revista, Kiko Matamoros no tuvo reparos en compartir su opinión sobre Marta Riesco. Concretamente, empezó hablando sobre su habilidad de para desenvolverse en los medios de comunicación.

“A mí, como reportera de calle, me parece fabulosa, pero en el plató no porque tiene una necesidad de protagonismo. Quizá porque se hace pequeña trabajando con gente que lleva muchos años”, declaró Kiko.

“Marta Riesco me parece muy buena en la calle”, agregó. Sin embargo, insistió en que cuando trabaja con gente de experiencia, Marta Riesco “se hace pequeña”. Esta observación ha dejado claro que, para Kiko, Marta necesita aprender a lidiar con la presión de estar en el foco mediático.

La periodista, conocida por su carácter fuerte, ha sido un tema de conversación frecuente en el mundo del corazón. Pero esta vez, Kiko Matamoros sugiere que su actitud podría ser consecuencia de un “complejo de inferioridad”.

Durante la entrevista, Kiko Matamoros habló también de un aspecto de Riesco que le resulta particularmente incómodo. Según él, la reportera muestra “un punto de agresividad chunga” que a veces puede ser desagradable. “No estoy diciendo que sea una tía chunga, pero tiene un punto de agresividad feo. Un poco desagradable”, explicó.

Este comentario ha suscitado diversas reacciones, ya que se ha debatido sobre si Marta Riesco realmente tiene este tipo de comportamiento. Para Kiko Matamoros, esta “agresividad” es algo que sale a relucir cuando Riesco no consigue que le den la razón. “Si no le das la razón en un tema, enseguida sale con temas que no tienen nada que ver”, expresó, dejando claro que considera esta actitud un obstáculo en su carrera.

Kiko Matamoros cree que Marta Riesco necesita ayuda profesional

Finalmente, durante su discurso, Kiko Matamoros llegó a la conclusión de cuál es el “problema” de Marta Riesco. “Tiene un punto de complejo de inferioridad”, apuntó el colaborador.

De hecho, Kiko considera que la situación ha llegado a tal punto que le ha recomendado a Marta que busque ayuda profesional. “Tiene que ir al especialista. Tiene que tratárselo”, comentó el colaborador, sugiriendo que la reportera necesita apoyo para enfrentar estos problemas de inseguridad.

Queda claro que este comentario de Kiko Matamoros ha puesto en evidencia algunos aspectos de la personalidad de Marta Riesco que pocos conocían. Sin embargo, aún queda por ver cómo impactarán estas palabras en la imagen pública de la reportera y si ella tomará medidas al respecto.