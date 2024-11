María Patiño reacciona a la bomba de Carmen Borrego: 'Las cosas que tú has dicho...'

María Patiño ha vuelto a dejar clara cuál es su postura sobre las hermanas Campos. La presentadora ha reaccionado públicamente tras escuchar las declaraciones en las que Carmen Borrego aseguraba que no podía hablar de José María Almoguera. "Sí has hablado de tu hijo y las cosas que tú has dicho en privado no se dicen", soltaba la gallega insinuando algo que no ha querido desvelar.

Una controvertida afirmación con la que María Patiño pone en evidencia lo que calla sobre la tertuliana de televisión.

El pasado martes 12 José María Almoguera acudía al estreno de Gladiator momento en el que aseguró que en la relación con su madre no ha habido avances. Pese a esto reconoció que el pasado 30 de octubre sí la felicitó por su 58 cumpleaños.

"No te puedo decir que ha habido progresos porque no ha habido nada", insistía Almoguera sobre el distanciamiento con su madre.

María Patiño reacciona tras escuchar las palabras de Carmen Borrego sobre su hijo

Esta noticia se convirtió en uno de los temas que trataron en Vamos a ver, espacio en el que colabora Carmen Borrego.

Los compañeros del programa de Telecinco no tardaron en preguntarle a la hermana de Terelu Campos por cómo están las cosas con su hijo. Sin embargo, Borrego dejaba claro que no iba a pronunciar palabra sobre este.

Ante esta situación María Patiño decidía dar el paso de decir lo que piensa. La presentadora de Ni que fuéramos dedicó unas palabras a la que fuera su compañera de cadena. "La suerte que tienes es que aquí no hablamos", comenzaba diciendo la periodista.

La comunicadora no ha querido dar el paso de desvelar exactamente lo que Borrego ha llegado a decir sobre su hijo fuera de cámara. Habrá que esperar para ver si en los próximos días Patiño cuenta cuáles son las palabras que la colaboradora ha pronunciado.

Cabe recordar que Carmen Borrego confió en los que fueran sus compañeros de Sálvame. A ellos les mostró algunos de los mensajes que su hijo le enviaba y que tanto dolor le producían.

La presentadora no ha querido desvelar lo que Borrego decía en privado sobre José María Almoguera

Así lo confirmaba Kiko Hernández hace unas semanas en el espacio en el que ahora colabora. “Carmen me decía: «Mira, ven», y me enseñaba todos los mensajes”, desvelaba el madrileño.

Entonces Patiño tomaba la palabra para corroborar el testimonio de Kiko: “Ha compartido con la profesión todas las cosas de su hijo. Eso solo se hace con personas de tu máxima confianza”, aseguraba la presentadora.

“Para ti estoy muerto” fue uno de los mensajes que Almoguera habría enviado a su madre. Unas palabras que la propia Carmen Borrego confirmó durante su intervención en ¡De viernes!. “Decirle eso a una madre es lo peor que le puedes decir, la matas”, afirmó entonces.

Ahora solo queda esperar para ver si María Patiño decide contar a la audiencia qué es lo que Carmen Borrego ha dicho en privado sobre Jose María Almoguera.