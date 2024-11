Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego, recibe un inesperado mensaje: 'Es lo que hay'

En medio de la polémica familiar protagonizada por Carmen Borrego y José María, Carmen Rosa ha recibido un inesperado mensaje. Durante su última intervención pública, José María Almoguera no ha tenido reparos en desvelar la relación que actualmente mantiene con ella: “Es mi hermana, es lo que hay”.

Durante todos estos años, el hijo de Carmen Borrego siempre se había mostrado muy reacio a participar de la vida pública. No obstante, todo apunta a que esta situación ha cambiado por completo, y prueba de ello son sus últimas apariciones.

Este lunes, 11 de noviembre, el hermano de Carmen Rosa ha asistido en Madrid a la premier de la película Gladiator II. Evento en el que los medios de comunicación han aprovechado para preguntarle si su relación con su madre ha mejorado desde que se vieron las caras en el programa ¡De Viernes!.

Sin pensárselo dos veces, José María Almoguera ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que su relación está completamente “estancada”. No obstante, sí que ha dejado claro que la colaboradora de televisión está teniendo la oportunidad de ejercer de abuela, tal y como le pidió.

En este momento, los reporteros también han querido saber si su vínculo con Carmen Rosa se ha visto afectado por este conflicto familiar. Momento en el que el joven ha confirmado que su relación con su hermana está bien: “Es mi hermana, sin más”.

Carmen Rosa se entera de una inesperada confesión de su hermano

Tras la exclusiva de su boda, el hermano de Carmen Rosa dejó de ser anónimo para convertirse en uno de los personajes principales de la prensa social.

Tanto es así que, desde entonces, José María Almoguera ha protagonizado varios conflictos familiares. Entre ellos, su separación de Paola Olmedo o su distanciamiento de su madre, Carmen Borrego.

Unas polémicas que, a pesar del rechazo que siempre había mostrado hacia los medios de comunicación, el nieto de María Teresa Campos ha sabido controlar a la perfección.

No hay ninguna duda de que el hermano de Carmen Rosa se siente cada vez más cómodo ante las cámaras de televisión. Algo que ha dejado al descubierto durante su última intervención pública.

Después de asegurar que el único “avance” que se ha producido en su distanciamiento de Carmen Borrego está relacionado con su hijo Marc, el joven ha dado más detalles al respecto:

“Está completamente parada la situación, no ha habido avance ni nada, el único que sí que ha cumplido su palabra he sido yo.[…]Tampoco quiero hacer mención a ello, no sé. Está estancado, bastante parado y de momento no hay acercamiento”.

Además, con la Navidad a la vuelta de la esquina, el hermano de Carmen Rosa ha compartido con los reporteros si plantea reconciliarse con su madre en estas fechas tan señaladas.

“De momento está todo muy pausadito y muy tranquilo. Las cosas tienen su proceso, entonces poco a poco iremos viendo a ver cómo van, y sobre todo encontrarme bien yo. Estoy muchísimo mejor, pero todavía me queda… Mientras no vaya a menos, todo va bien”.