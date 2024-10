José María Almoguera reacciona sin tapujos a la última hora de Paola Olmedo: ‘Me…’

Horas después de que haya salido a la luz la posible nueva relación sentimental de Paola Olmedo, José María Almoguera ha reaparecido públicamente. Momento que ha querido aprovechar para pronunciarse al respecto:

“¿Ah sí? No me he enterado. Me alegro, yo me alegro por todo el mundo”. Además, ante las cámaras de Europa Press, el hijo de Carmen Borrego ha confesado que le desea “siempre” lo mejor a su exmujer por el hijo que tienen en común.

Tal y como han asegurado en Fiesta, Paola Olmedo podría haber recuperado la ilusión gracias a un misterioso hombre al que llama “cari” en público. Además, habría sido pillada en Ibiza junto a esta persona en una actitud de lo más cariñosa.

Sin embargo, la ex de José María Almoguera no ha tardado en desmentir esta información ante la mencionada agencia de noticias. Entre risas, ha asegurado que “cari” es un apelativo que utiliza cuando habla con sus amigas.

De esta forma, Paola Olmedo ha dejado muy claro que por ahora no tiene pensado rehacer su vida con nadie y que quiere centrarse en ella y en sus seres queridos.

José María Almoguera se pronuncia sobre la supuesta nueva ilusión de Paola Olmedo

Aunque solo han pasado seis meses dese que anunciaron su inesperada separación, José María Almoguera ha asegurado que se alegra mucho por Paola Olmedo.

No obstante, cuando los reporteros le han preguntado por su propia situación sentimental, ha sido muy claro al respecto. Hace unos días salió a la luz que el hijo de Carmen Borrego habría encontrado de nuevo el amor en los brazos de una joven que conoció cuando trabajaba en Mediaset.

De hecho, el pasado mes de julio, José María Almoguera fue pillado en actitud apasionada junto a esta chica por las calles de la capital. Además, según ha revelado TardeAR, la semana pasada ambos hicieron una escapada a las Islas Canarias.

Una información que el nieto de María Teresa Campos ha querido aclarar: “No es una nueva chica, es una amiga sin más”. “Que digan lo que quieran, anda que visteis bien porque éramos muchos”, ha añadido a continuación.

José María Almoguera ha asegurado que, por el momento, no se plantea rehacer su vida junto a otra mujer. “Ahora no estoy por amor, no. Ahora mi niño y ya está y en los proyectos nuevos que vengan y poco más”, ha matizado.

Finalmente, y en relación con Carmen Borrego, el joven ha confirmado que su relación está “igual que se quedó el viernes”. “Cuando salimos del programa nos dimos un beso y un abrazo y sí, sin problema. Lo único, pues ya sabes… Esto todavía tiene su tiempo”, ha sentenciado.