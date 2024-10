Paola Olmedo, muerta de risa, señala a José María Almoguera: 'No lo necesito'

Paola Olmedo sigue adelante con su vida meses después de anunciar su separación del padre de su hijo pequeño. La exnuera de Carmen Borrego se convertía hace unos días en protagonista de una información que apuntaba a que podría estar de nuevo enamorada. "No lo necesito ni lo echo de menos", respondía Olmedo sin poder contener la risa cuando le preguntaban si tiene ganas de enamorarse.

Pese a negar que haya alguien en su vida lo cierto es que los reporteros encontraron a Olmedo muy bien acompañada. Un misterioso hombre al que se refería con el apelativo de "cari". Un detalle que da una pista de si ha vuelto a confiar en el amor.

Fue Silvia Taulés quien adelantó en Fiesta que Paola podría haber recuperado la ilusión. "Os aseguro que estuvo en Ibiza con esta persona el pasado mes de septiembre y que no pasaron esos días como simples amigos", afirmaba. Además, explicó que la ex de José María Almoguera lo niega todo para evitar exponer a esta persona ante los medios.

Paola Olmedo ríe a carcajadas al ser preguntada por su nueva ilusión

La argentina, sin perder la sonrisa, justificaba que ella utiliza la palabra "cari" para referirse a sus mejores amigas. "Son mis caris", aseguraba. Y añadía: "Fui con mis amigas de viaje", reconociendo que es cierto que se desplazó hasta la isla balear, eso sí, según ella sin acompañante.

Con todo, Paola ha dejado claro que no cierra la puerta al amor. "Algún día, pero todavía no lo he encontrado. Estoy muy bien, muy tranquila y realmente ya no hay qué inventarse", matizaba.

Preguntada sobre si sabe si su ex ha encontrado de nuevo el amor, Olmedo se mostraba indiferente. Lo que sí ha querido aclarar es que "mientras mi hijo esté bien no tengo ningún problema con nada".

Las declaraciones de la esteticista dejan claro que no hay posibilidad alguna de reconciliación con el padre de su hijo. Estos días ambos se han convertido en noticia por sus nuevos amores.

José María Almoguera y Paola Olmedo, tras su ruptura, vuelven a confiar en el amor

Era el programa TardeAR el que desvelaba, tras varios días de seguimiento, que el nieto de María Teresa Campos podría estar comenzando una nueva relación. Al parecer José María Almoguera viajó hasta Gran Canaria con una compañera de Mediaset pese a que él negó tener relación alguna en la entrevista que concedió a ¡De Viernes!.

A finales del mes de marzo se daba a conocer que José María Almoguera y Paola Olmedo rompían su matrimonio 9 meses después del nacimiento de su hijo. Una semana después, la expareja concedía una exclusiva en la que cargaban contra Carmen Borrego. La culpaban, en parte, de su separación mientras ella se encontraba en Honduras participando en Supervivientes.

Hace tan solo un par de semanas que Paola Olmedo aclaraba las razones por las que terminó su relación con el sobrino de Terelu Campos. "La relación la terminé yo y tiene que ver mucho con el tema de la prensa. Me saturé, me cansé", aseguraba.