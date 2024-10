La dura enfermedad que sufrió Jaume Madaula mientras estaba en ‘La Riera’ de TV3

Todo el mundo ha oído hablar del Ramón Madaula, por ser uno de los actores catalanes más conocidos de TV3, por sus papeles en Mirall trencat o Ventdelplà. Sin embargo, no todos saben que Ramón Madaula es tío de uno de los actores más conocidos de Com si fos ahir. Estamos hablando de Jaume Madaula, el actor que, además de en Com si fos ahir, también participó en La Riera.

Jaume Madaula ha seguido los pasos de su tío y también ha hecho sus primeras incursiones televisivas en TV3. Sin embargo, muchos desconocen la historia de superación que vivió Jaume durante su última etapa en La Riera.

La enfermedad que tuvo Jaume Madaula de 'Com si fos ahir'

En 2023, el actor catalán Jaume Madaula acudía al programa Planta Baixa para hablar de la dura enfermedad que sufrió en 2016. Por aquel entonces, Madaula se encontraba rodando la última temporada de La Riera cuando se notó un dolor en el pecho.

“Primero empezó a dolerme el pecho y no sabían muy bien qué era. No acababan de encontrar de qué se trataba, me decían, 'tómate antiinflamatorios y ya está', pero yo fui insistiendo. Si no hubiera insistido, quizás no estaría”, explicaba Jaume Madaula.

Su instinto no le falló y tras su insistencia, los médicos le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin a los 27 años. “Me daba miedo que fuese una enfermedad degenerativa y recuerdo que cuando me dieron la noticia tuve la sensación de que me podía morir”, confesó el actor catalán. Y es que Jaume Madaula estaba relacionado con el cáncer, ya que su madre y su abuela habían fallecido por dicha enfermedad.

Tras detectarle la enfermedad, el sobrino de Ramón Madaula estuvo un año sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia que combinó con terapias alternativas. “Bebía leche materna de un par de amigas que daban el pecho y que me dijeron que iba muy bien y también hacía ayunos”, le explicaba Jaume Madaula a Agnès Marqués. Esta decisión de las terapias alternativas no fue bien acogida por su entorno: “les daba miedo que dejase la quimio por la medicina alternativa”, comentaba el actor de La Riera.

Ahora, el actor ya está recuperado del todo. Jaume Madaula, además, acaba de estrenar la serie Regreso a Las Sabinas, en Disney+.