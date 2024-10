Carmen Borrego toma una decisión clave en plena batalla con José María Almoguera

Esta noche, José María Almoguera se va a sentar en el plató de ¡De Viernes! para volver a hablar sobre la batalla que actualmente mantiene con su madre. No obstante, horas antes de dicha emisión, Carmen Borrego ha desvelado la tajante decisión que ha tomado al respecto: no ver la entrevista en directo.

Durante su última intervención en Vamos a ver, la colaboradora no ha tenido reparos en reaccionar a la nueva aparición televisiva de su hijo. Tanto es así que ha asegurado que “las cosas van a cambiar mucho después de esto, evidentemente”.

Además, visiblemente tranquila, Carmen Borrego ha querido compartir con toda la audiencia de Telecinco el motivo por el que no va a ver en directo la entrevista de José María Almoguera.

Tal y como ha confirmado ella misma, quiere reprimir su impulsividad para no generar nuevas polémicas en relación con su complicada situación familiar. “No voy a ver la entrevista en directo porque es más fácil saltar o tener impulsos”, ha matizado la colaboradora.

Por otro lado, Carmen Borrego ha asegurado también que su intención es ponerle las cosas fáciles a su hermana Terelu Campos, quien estará presente durante la intervención de su sobrino. “Ya tiene una situación bastante complicada y no quiero complicársela más”, ha añadido a continuación.

Carmen Borrego asegura que no verá la entrevista de su hijo porque no quiere perder los papeles

Tras desvelar la razón por la que no verá la entrevista de su hijo, Carmen Borrego ha compartido un dato con sus compañeros: la petición que le ha hecho Terelu.

“Le he pedido que me sacrifique a mí. Que no hable mal de él ni vaya en su contra, ya me defenderé yo”, ha asegurado la colaboradora de televisión, dejando sin palabras a más de uno.

Además, Carmen Borrego ha aprovechado la ocasión para volver a defender su “inocencia” en esta dura guerra que mantiene con su hijo, José María Almoguera:

“Yo estoy pagando una condena muy cara por aquello que ocurrió. Pero lo que no voy a reconocer es algo que no ocurrió, y es que aquella entrevista anunciando el embarazo fuera sin su consentimiento. Que no les pagué es cierto, y ya lo he reconocido, pero no he mentido en nada”.

Por su parte, según podemos ver en uno de los avances de ¡De Viernes!, José María Almoguera invita a toda su familia a que no se pierdan su nueva entrevista. Y es que, tal y como ha desvelado, en esta ocasión llevará las pruebas que avalan su versión:

“Espero que nadie de mi familia se pierda esta entrevista. Me siento en ¡De Viernes! para quitar muchas caretas, para demostrar quién miente y quién dice la verdad con pruebas”.