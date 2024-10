Toni Clapés destapa cómo empezó su idilio con Marta Romagosa: amor entre micros

Toni Clapés y Marta Romagosa, dos de las voces más reconocidas de la radio catalana, comparten una bonita historia de amor. Ambos tienen 57 años y una hija de 20 años en común, a la cual llamaron Emma.

Han compartido más de dos décadas juntos, pero su relación es un viaje que empezó de una manera poco convencional. Y es que ambos se conocieron tras los micrófonos de Catalunya Ràdio.

Un encuentro inesperado

Todo comenzó en las escaleras de emergencia de la emisora, un lugar poco romántico, pero lleno de magia. Toni Clapés recuerda ese momento: “Nos conocimos en lo alto de estas escaleras, ella se acuerda, yo no”. Al principio, su relación fue un simple “rollo”, una aventura extramatrimonial, cuentan en una entrevista en el programa Catalunya Nit.

Clapés estaba en una etapa complicada de su vida y era conocido por su papel en Crónicas Marcianas. Con la fama llegaron las admiradoras, y a pesar de eso, se sintió atraído por Marta. “Me informé y me dijeron que estaba separada”, confiesa.

Su primer encuentro formal tuvo lugar en un restaurante cerca de la plaza Sant Jaume. “Ella no comió, me dijo «No tengo hambre»”, recuerda Toni, mientras que Marta sugiere que eran nervios. Esa noche, aunque no pasó nada, la chispa ya estaba encendida.

Después de esa cita, sus caminos se cruzaron de nuevo. “Cuando volvía de hacer Crónicas en Telecinco, ella me esperaba en el balcón hasta que yo llegaba con el coche”, añade Clapés. Así, lo que comenzó como un simple juego se fue transformando en algo más profundo y duradero.

Marta Romagosa, toda una profesional

Marta Romagosa no es solo la pareja de Clapés; es una periodista con más de 33 años de experiencia en Catalunya Ràdio. Ha desempeñado varios roles, desde editora de informativos hasta jefa de Cultura, e incluso ha publicado novelas.

En la entrevista, Toni destacó su talento: “Considero que Marta es una excelente profesional, no porque sea mi mujer. A veces he pensado que no se la ha tratado como se merece”. Esta admiración es recíproca, ya que Marta reconoce que a menudo espía los temas que su marido toca en la radio.

La complicidad entre ellos es palpable, cada uno ha forjado su propio camino en la radio, pero juntos han creado un hogar sólido. La vida en pareja de Clapés y Romagosa es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados.

“Aquello que tenía que ser un rollo se ha enrollado, y hasta ahora”, concluye Clapés. Unas palabras que dejan claro que su historia de amor es tan fascinante como cualquier programa de radio.