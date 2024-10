Agnès Marquès muda tras las duras críticas a 'La selva' de Xavier Grasset

La temporada de otoño de TV3 comenzó a principios de septiembre con grandes novedades en su programación. Uno de los cambios más significativos fue la sustitución del popular programa de tarde Planta baixa, que anteriormente conducía Agnès Marquès.

Este espacio fue reemplazado por una nueva propuesta, generando expectación entre la audiencia. Se trata de La selva con Xavier Grasset como maestro de ceremonias, sin embargo, parece que este nuevo formato no termina de enganchar a la audiencia de TV3.

Sin ir más lejos, este pasado jueves, Grasset y su nuevo espacio tan solo obtuvieron un 6,9% de cuota de pantalla y 62.000 espectadores. Incluso, tal como afirma Rocco Steinhäuser, en algunos minutos Ni que fuéramos Shhh superó a La selva.

Los espectadores de TV3 echan de menos a Agnès Marquès

Poco o nada se sabe sobre la situación laboral actual de Agnès Marquès. Una cosa es clara, y es que la expresentadora no aparece en pantalla. Es por este motivo que sus seguidores, a través de Instagram, no han dudado en lamentar su ausencia y cargar contra TV3.

"No hay color, te echamos de menos por las tardes". "TV3 va de mal en peor, las tardes son infumables, te echamos de menos", sentencia otra usuaria. "Te echamos de menos, las tardes no me gustan ahora, ojalá pronto te podamos ver o escuchar en algún sitio", dice una espectadora.

Parece que la decisión de la corpo de apartar a Agnès Marquès de la pequeña pantalla no ha terminado de convencer a público. No obstante, es bien cierto que la presentadora tampoco destacaba por sus datos de audiencia, los cuales eran muy similares a los de Grasset.

Xavier Grasset y Marina Romero no convencen al público de TV3

La reestructuración no se limitó a este programa, ya que el canal ha apostado por una renovación completa de algunos de sus rostros. Varios espacios emblemáticos del canal han experimentado ajustes importantes, dando lugar a nuevos presentadores y formatos frescos.

Como hemos dicho, entre los cambios más notables, destaca la salida de Xavier Grasset de Més 324, un programa que ha sido su sello personal durante muchos años. Grasset ha sido una figura clave en el análisis político, y su despedida marcó el final de una etapa significativa en la cadena.

Por otro lado, Marina Romero cogió el relevo de Xavier Grasset en el espacio nombrado anteriormente. Aportando una nueva visión y estilo a los debates. No obstante, su llegada tampoco está dando los resultados esperados.