La confesión de Toni Clapés sobre su ex que ha dejado a su mujer sin palabras

Toni Clapés y Marta Romagosa son pareja, eso todo el mundo lo sabe. En el ámbito profesional, Clapés ha logrado consolidarse como uno de los grandes nombres de la radio catalana, liderando Versió RAC1, uno de los programas más escuchados de la emisora.

Por su parte, Marta Romagosa ha continuado su exitosa carrera en Catalunya Ràdio. A pesar de trabajar en emisoras que podrían considerarse competidoras, Toni y Marta han logrado mantener un equilibrio impecable entre sus vidas profesionales y personales.

La inesperada confesión de Toni Clapés sobre su ex

Sin embargo, la pareja es muy discreta en cuanto a su vida privada, aunque sabemos que son padres de Emma, una joven de 20 años. Para sorpresa de todos, Toni Clapés y Marta Romagosa han sido entrevistados juntos por primera vez.

No cabe duda que ambos se han abierto en canal y el presentador ha dado unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Toni Clapés ha confesado que conoció a su actual mujer en un momento en el que no estaba bien con su pareja de aquel entonces.

"Empezó siendo un rollo, yo en aquella época estaba en una fase de mala relación con mi ex, íbamos por el camino del pedregal. Estaba planteando separarme, estaba en Crónicas marcianas, salía en la tele, y tenía fama, la erótica del poder", ha sentenciado Clapés.

"En aquella época como puede que vinieran tantas mujeres espectaculares a hacer cola para pasar la noche conmigo. No me ha vuelto a pasar porque no he vuelto a salir en Crónicas", asegura. No obstante, no ha desvelado la identidad de la mujer.

Toni Clapés y Marta Romagosa llevan 20 años juntos

La historia de amor entre Toni Clapés y Marta Romagosa tiene su origen en los días en que ambos coincidieron en Catalunya Ràdio. En aquel tiempo, Clapés era el conductor del programa Versió original, mientras que Romagosa dirigía un informativo que se emitía justo después.

Fue en esos breves momentos, cuando Toni daba paso al espacio de Marta, donde nació una conexión especial. Lo que empezó como simples intercambios profesionales entre dos compañeros de trabajo, rápidamente evolucionó en algo más profundo.

Día tras día, la química entre ellos se hacía más evidente. Lo que en principio era una amistad basada en el respeto mutuo, terminó transformándose en una relación romántica. Con el paso del tiempo, su vínculo se consolidó.

Ahora, más de dos décadas después, Toni Clapés y Marta Romagosa siguen compartiendo su vida. La radio fue el puente que los unió, ya que ambos comparten una pasión por la comunicación y el periodismo, lo que ha sido un factor clave en su relación.